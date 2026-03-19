¿Sí cumple los requisitos? Justicia se pronunció sobre nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Londres

Laura Sarabia fue ratificada en su cargo como embajadora de Colombia en el Reino Unido. La decisión se conoció a través de un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta determinación llega después de que una demanda pedía remover a la excanciller del cargo, ya que presuntamente no cumplía con dos requisitos para ser embajadora: un título de posgrado y un segundo idioma. Lea también: No solo es saludar al rey: la curiosa ceremonia de los embajadores ante la corona británica que por fin tuvo Laura Sarabia

¿Qué argumentos usó el Tribunal para mantenerla en el cargo?

El magistrado Alirio Solarte desestimó los argumentos de la demanda. Se basó en dos principales: Primero, una resolución de la Cancillería, emitida en agosto de 2025 –a pocos días de que Sarabia dejara de liderar esa cartera–, actualizó los requisitos para ocupar cargos diplomáticos.

Entre esos está la eliminación del requerimiento de dominar un segundo idioma. A su vez, la resolución deja claro que Sarabia tiene dos posgrados: una especialización en Marketing Político y Estrategias de Campaña y una maestría en Comunicación Política, ambas de la Universidad Externado de Colombia.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Laura Sarabia en el Gobierno?

Sarabia es embajadora en Londres desde septiembre de 2025. Antes de eso, pasó por otros puestos en el Gobierno como jefa de Despacho, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), directora del Departamento de Prosperidad Social y canciller. De ese último cargo salió tras diferencias con el presidente por el proceso de licitación de pasaportes y tensiones con el autodenominado pastor Alfredo Saade, actual embajador en Brasil. Lea también: Petro y Sarabia: entre escándalos y peleas, pero ahí siguen, ¿por qué?

Las promesas incumplidas de Petro en el servicio diplomático

Incluso desde campañas anteriores como la de 2018, Petro había prometido profesionalizar la diplomacia y era crítico de nombramientos como el de Sarabia. El antes candidato cuestionó, varias veces, la forma como se asignaban consulados y embajadas. Aunque esa declaración se dio en un contexto electoral distinto al de 2022, cuando ganó las elecciones, dejó sentada una postura que luego cobraría relevancia tras su llegada a la Casa de Nariño. En un video difundido días antes de la segunda vuelta contra Iván Duque, Petro afirmó que su equipo diplomático debía estar integrado por personas con formación, experiencia y trayectoria en relaciones internacionales.

No por “los hijos de los presidentes, los amigos de la clase política colombiana, con muchos casos de corrupción”, a quienes señaló de usar las embajadas como “puestos de descanso”. Sin embargo, el rumbo de su gobierno fue distinto. No solo no priorizó la carrera diplomática, sino que el propio Petro avaló la eliminación de requisitos para designar embajadores. En el Consejo de Ministros del 18 de junio de 2025, Petro pidió a la Cancillería “quitar todos los requisitos” para esos cargos, al considerar que limitaban su facultad constitucional como jefe de las relaciones internacionales. Justo esos requisitos como el del segundo idioma, que hoy desestiman la demanda contra Sarabia. El resultado: lejos de fortalecer la carrera diplomática, el Gobierno terminó llevando a figuras cercanas al poder político, como el hoy embajador en Brasil Alfredo Saade o la misma Sarabia. Incluso, el actual ministro del Interior Armando Benedetti gozó de estos cargos diplomáticos, como la embajada en Venezuela. Y le reabrieron otra que llevaba varios años cerrada: la de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicada en Roma, Italia.

Bloque de preguntas y respuestas