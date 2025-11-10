“No hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios”: vicesecretario Landau sobre supuesto plan de EE. UU. para capturar a Petro

“No hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios”. Esta fue la respuesta del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, ante la pregunta de si era cierto que Estados Unidos tenía un plan en curso para encarcelar al presidente de Colombia, Gustavo Petro. El diplomático se refirió al tema durante una conferencia de prensa telefónica con varios medios latinoamericanos, entre ellos EL COLOMBIANO, en la mañana de este lunes. La polémica en cuestión surgió tras conocerse una fotografía publicada en el sitio web oficial de la Casa Blanca, en la que aparecía el subjefe de gabinete James Blair con una carpeta, cuyo contenido dejaba ver parcialmente un documento titulado “La Doctrina Trump”, acompañado de dos imágenes generadas con Inteligencia Artificial de los presidentes Petro y Nicolás Maduro, con uniformes de presidiarios. Landau no quiso profundizar más sobre esa foto, que fue retirada del sitio web del gobierno estadounidense, pero sí expresó su descontento con las afirmaciones del mandatario colombiano.

“Es muy triste para mí ver las declaraciones constantes del presidente de Colombia, que se autodescribe como el nuevo Bolívar, obviamente no lo es. Es muy penoso, porque tenemos mucho en común y podemos prosperar ambos países, pero cuando un supuesto líder se pone a criticar a Estados Unidos y quiere basar su popularidad política en una retórica del pasado, que lleva a la miseria en vez de la prosperidad, es triste. Es triste que haya personajes que quieran seguir ese rumbo”, aseveró. Es importante recordar que el mes pasado el Departamento del Tesoro incluyó a Petro en la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), también conocida como Lista Clinton, lo que implica el congelamiento de activos bancarios y transacciones financieras. La justificación, entre otros asuntos, fue que el jefe de Estado colombiano promueve políticas que favorecen al narcotráfico transnacional, un tema que también abordó de manera indirecta Landau en la rueda de prensa.