“No hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios”: vicesecretario Landau sobre supuesto plan de EE. UU. para capturar a Petro

“No hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios”. Esta fue la respuesta del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, ante la pregunta de si era cierto que Estados Unidos tenía un plan en curso para encarcelar al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El diplomático se refirió al tema durante una conferencia de prensa telefónica con varios medios latinoamericanos, entre ellos EL COLOMBIANO, en la mañana de este lunes.
La polémica en cuestión surgió tras conocerse una fotografía publicada en el sitio web oficial de la Casa Blanca, en la que aparecía el subjefe de gabinete James Blair con una carpeta, cuyo contenido dejaba ver parcialmente un documento titulado “La Doctrina Trump”, acompañado de dos imágenes generadas con Inteligencia Artificial de los presidentes Petro y Nicolás Maduro, con uniformes de presidiarios.
Landau no quiso profundizar más sobre esa foto, que fue retirada del sitio web del gobierno estadounidense, pero sí expresó su descontento con las afirmaciones del mandatario colombiano.