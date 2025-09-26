¿Puede el Pacto medirse en dos consultas? Así es el galimatías jurídico que tiene en vilo al petrismo frente a 2026

No cesa la controversia ni el revuelo en las huestes petristas alrededor de la decisión adoptada por el Pacto Histórico que, alegando “falta de certezas jurídicas”, resolvió bajarse –por ahora– de la consulta interna que realizaría el 26 de octubre para elegir su candidato único. De fondo, según pudo establecer EL COLOMBIANO, hay un temor frente a su participación o no en la consulta de marzo próximo, en la que se medirá con otros sectores de izquierda en el denominado “Frente Amplio”.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4