Juliana Guerrero habla del escándalo de su título en la U. San José: “Yo nunca dije que presenté el Saber Pro”

Juliana Guerrero dice “holi” cuando saluda para sentarse a conversar en una entrevista con dos periodistas de este diario en Bogotá. Aunque con 23 años es la portada de todos los medios de comunicación del país por un escándalo sobre irregularidades en su título profesional de contadora, Guerrero habla tranquila, con el tono de quien sabe que tiene un respaldo poderoso detrás. “Dios me colocó aquí porque ve algo en mí”, dice con convicción.
Este jueves la Fundación de Educación Superior San José anunció que anularía su título profesional porque no ha cumplido con el examen Saber Pro, requisito para graduarse. Este medio conoció que horas después, Presidencia despublicó su hoja de vida para ser viceministra de juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad. Pese a eso, Guerrero tiene confianza en lo que viene. “No me desvela ese cargo y no lo pedí”, añade.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO contesta los cuestionamientos en su contra.