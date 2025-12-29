x

Rusia acusó a Ucrania de lanzar 91 drones contra residencia oficial de Putin, Zelenski lo niega

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Ucrania lanzó 91 drones contra una “residencia oficial” del presidente ruso ubicada entre Moscú y San Petersburgo. Esto es lo que se sabe.

  • Se agudiza la tensión entre Vladimir Putin (izquierda) y Volodímir Zelenski luego de unos drones lanzados contra la residencia del presidente ruso. FOTOS: AFP
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Digital - Alcance

hace 12 horas
bookmark

Rusia acusó a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia oficial de Vladimir Putin, situada entre Moscú y San Petersburgo, y anunció que “revisará” su postura negociadora para poner fin a la guerra tras este “ataque terrorista”.

Lea también: Tras reunión con Zelenski, Trump asegura que en semanas se sabrá si la guerra entre Ucrania y Rusia terminará

En un comunicado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Ucrania lanzó 91 drones contra la “residencia oficial” del presidente ruso en la región de Nóvgorod, además de asegurar que todos fueron destruidos por la defensa aérea. Lavrov anunció que Rusia ha elegido objetivos en Ucrania para “ataques de represalia” y que la “posición negociadora de Moscú será revisada”.

Zelenski niega el ataque a la residencia de Putin y advierte que Rusia prepara ataques contra Kiev

Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, negó de manera categórica dicho ataque y afirmó que Rusia continúa en acción y busca “socavar los esfuerzos” para lograr la paz en ambos territorios.

“Rusia está de nuevo en acción, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump. Seguimos trabajando juntos para acercar la paz. Esta supuesta historia del “ataque residencial” es una invención total que pretende justificar nuevos ataques contra Ucrania, incluyendo Kiev, así como la negativa de Rusia a tomar las medidas necesarias para poner fin a la guerra. Típicas mentiras rusas”, escribió Zelenski en su cuenta de X.

Y agregó: Rusia ya ha atacado Kiev en el pasado, incluyendo el edificio del Gabinete de Ministros. Ucrania no toma medidas que puedan socavar la diplomacia. Al contrario, Rusia siempre las toma. Esta es una de las muchas diferencias entre nosotros. Es crucial que el mundo no se quede callado ahora. No podemos permitir que Rusia socave el trabajo para lograr una paz duradera”.

Esto ocurre en paralelo a la llamada que sostuvo el presidente estadounidense Donald Trump con su homólogo ruso Vladímir Putin, afirmando que la conversación fue “positiva” respecto a una eventual tregua entre los países involucrados.

De hecho, el líder republicano también se reunió en Florida con Volodímir Zelenski para concretar un debilitado plan de paz, cuyos puntos en principio no convencieron del todo al mandatario ucraniano, quien indicó que propondrá sus propias ideas para incorporarlas al borrador.

En Kiev, el mandatario Zelenski dijo que Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad “sólidas” frente a Rusia por 15 años prorrogables, e indicó que él había solicitado un plazo más largo a Trump durante su encuentro en Florida. También manifestó que estas garantías de seguridad son una condición indispensable para levantar la ley marcial que rige en Ucrania desde que empezó la invasión rusa, en febrero de 2022.

Siga leyendo: Rusia bombardea a Ucrania en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski

Temas recomendados

Internacional
Conflictos internacionales
Diálogos de Paz
Explosivos
Drones
guerra
Mundo
bombardeo
presidente
Paz
conflicto
Tregua
Residencia
ataques
Rusia
Ucrania
Vladímir Putin
Volodímir Zelenski
