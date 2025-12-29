x

Pilas: así quedará el pasaje de bus en Bello para 2026

En el caso de los recorridos urbanos, como la Circular 2.000 y demás rutas que operan en bus y buseta, el pasaje quedará en $2.900. Conozca aquí los nuevos precios.

  La Alcaldía de Bello indicó que la decisión se tomó tras evaluar los costos y las condiciones de operación del sistema. FOTO: Alcaldía de Bello
    La Alcaldía de Bello indicó que la decisión se tomó tras evaluar los costos y las condiciones de operación del sistema. FOTO: Alcaldía de Bello
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 12 horas
bookmark

La Alcaldía de Bello fijó las nuevas tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en las rutas que operan dentro de su jurisdicción, ajustes que comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la administración municipal, para los recorridos urbanos, la Circular 2.000 y las demás rutas municipales que operan con vehículos tipo bus y buseta, se autorizó un incremento de $200, por lo que el valor del pasaje quedará en $2.900. En el caso de la ruta urbana Bello–París–Bello, también operada en bus o buseta, el aumento será del mismo monto y la nueva tarifa se fijó en $3.300.

Entre tanto, el trayecto Bello–San Félix, y viceversa, tendrá una tarifa única de $5.600, lo que representa un incremento de $500 frente al valor que se tenía anteriormente.

Según explicó el secretario de Movilidad de Bello, Andrés Camilo Montoya Osorio, la decisión se tomó tras evaluar los costos y las condiciones de operación del sistema.

“Luego de un análisis de la canasta de costos y las condiciones operativas de las rutas de transporte público colectivo en nuestra jurisdicción, se definió el alza diferenciada para los diferentes trayectos, que hagan viable la operación, pero que no afecte de forma desmedida a los usuarios”, señaló el funcionario.

Le puede interesar: Tarifas en plataformas están por las nubes en Medellín: viajes subieron 20%

Desde la alcaldía se indicó que los incrementos fueron concertados con las empresas de transporte público colectivo del municipio y buscan cubrir los costos asociados a la operación, la administración, el mantenimiento y la reposición de los vehículos, con el fin de garantizar la viabilidad financiera del servicio, así como su calidad y eficiencia.

Las nuevas tarifas deberán estar visibles para los usuarios en una calcomanía que portarán los vehículos, ubicada en la parte superior derecha del panorámico delantero.

Adicionalmente, la resolución 202500017264, la cual contempla esta modificación, tiene también un avance para ciertas rutas en materia de integración tarifaria.

Entérese: Medellín transforma su transporte público: 127 rutas ya llegan a zonas históricamente desatendidas

Con la autorización del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se viabilizó la implementación de un esquema a $0 mediante transbordo entre las rutas C2-010 (Estación Madera–La Gabriela–Machado–Parque), C2-012 (Estación Madera–Machado–Corta) y C2-013 (Estación Madera–La Gabriela–Machado–Cinco Estrellas), con la ruta U2-002 (Zamora).

Esta medida busca mejorar la accesibilidad, la conectividad y la eficiencia del servicio, especialmente para los usuarios de las comunas 10 y 11 del municipio de Bello.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto subirá el pasaje del transporte público en Bello en 2026?
A partir del 1 de enero de 2026, las tarifas del transporte colectivo en Bello aumentarán $200 en las rutas urbanas, y la tarifa del trayecto Bello-San Félix se incrementará en $500.
¿Qué rutas se verán afectadas por el aumento de tarifas?
El aumento afecta principalmente las rutas urbanas, como la Circular 2.000 y la ruta Bello-París-Bello. También se incrementará el costo de la ruta Bello–San Félix.
¿Cómo justifican este aumento las autoridades?
El aumento tiene como objetivo cubrir los costos operativos y de mantenimiento del sistema de transporte, y se ha realizado en conjunto con las empresas de transporte público del municipio.

