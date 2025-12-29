Pilas: así quedará el pasaje de bus en Bello para 2026

La Alcaldía de Bello fijó las nuevas tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en las rutas que operan dentro de su jurisdicción, ajustes que comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2026. De acuerdo con la administración municipal, para los recorridos urbanos, la Circular 2.000 y las demás rutas municipales que operan con vehículos tipo bus y buseta, se autorizó un incremento de $200, por lo que el valor del pasaje quedará en $2.900. En el caso de la ruta urbana Bello–París–Bello, también operada en bus o buseta, el aumento será del mismo monto y la nueva tarifa se fijó en $3.300. Entre tanto, el trayecto Bello–San Félix, y viceversa, tendrá una tarifa única de $5.600, lo que representa un incremento de $500 frente al valor que se tenía anteriormente.

Según explicó el secretario de Movilidad de Bello, Andrés Camilo Montoya Osorio, la decisión se tomó tras evaluar los costos y las condiciones de operación del sistema. “Luego de un análisis de la canasta de costos y las condiciones operativas de las rutas de transporte público colectivo en nuestra jurisdicción, se definió el alza diferenciada para los diferentes trayectos, que hagan viable la operación, pero que no afecte de forma desmedida a los usuarios”, señaló el funcionario. Le puede interesar: Tarifas en plataformas están por las nubes en Medellín: viajes subieron 20% Desde la alcaldía se indicó que los incrementos fueron concertados con las empresas de transporte público colectivo del municipio y buscan cubrir los costos asociados a la operación, la administración, el mantenimiento y la reposición de los vehículos, con el fin de garantizar la viabilidad financiera del servicio, así como su calidad y eficiencia. Las nuevas tarifas deberán estar visibles para los usuarios en una calcomanía que portarán los vehículos, ubicada en la parte superior derecha del panorámico delantero.

Adicionalmente, la resolución 202500017264, la cual contempla esta modificación, tiene también un avance para ciertas rutas en materia de integración tarifaria. Entérese: Medellín transforma su transporte público: 127 rutas ya llegan a zonas históricamente desatendidas Con la autorización del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se viabilizó la implementación de un esquema a $0 mediante transbordo entre las rutas C2-010 (Estación Madera–La Gabriela–Machado–Parque), C2-012 (Estación Madera–Machado–Corta) y C2-013 (Estación Madera–La Gabriela–Machado–Cinco Estrellas), con la ruta U2-002 (Zamora). Esta medida busca mejorar la accesibilidad, la conectividad y la eficiencia del servicio, especialmente para los usuarios de las comunas 10 y 11 del municipio de Bello.

