Universidad EIA nombró a Juan Manuel Restrepo Cadavid como nuevo rector: esta es su hoja de vida

Recién en mayo de 2026, la Universidad EIA se consolidó como la institución de educación superior número uno de Colombia en las pruebas de Estado Saber Pro 2025, de acuerdo con los resultados oficiales del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes, superando a universidades reconocidas de la capital. En ese contexto, el Consejo de la institución anunció que Juan Manuel Restrepo Cadavid será el encargado de dirigir la universidad y mantener el nivel y legado de la misma.
“La Universidad EIA inicia este nuevo capítulo con la convicción de seguir fortaleciendo un proyecto institucional construido sobre la excelencia académica, la investigación y una estrecha relación con el sector productivo. La elección del nuevo rector responde a una visión de largo plazo para continuar proyectando a la Universidad como un actor estratégico para el desarrollo de Antioquia, Colombia y la región”, afirmó Jorge Mario Velásquez Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Universidad EIA.
La fecha de posesión del nuevo rector y el esquema de transición institucional serán comunicados en los próximos días.
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“Con esta designación, la Universidad EIA reafirma su compromiso con un modelo de gobierno institucional basado en la excelencia, la transparencia y la construcción de decisiones estratégicas que fortalezcan su misión de formar líderes íntegros, impulsar la investigación y aportar soluciones a los desafíos del país”, agregó el Consejo en un comunicado.