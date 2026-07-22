¿Quiere un iPhone pero no puede pagarlo completo? Apple permitirá adquirirlo con pagos mensuales

Apple prepara un cambio importante en la forma en que los consumidores podrán adquirir sus dispositivos. La compañía lanzará el 28 de julio en Estados Unidos un nuevo servicio denominado Apple Upgrade, que permitirá pagar los equipos mediante un sistema de arrendamiento mensual, similar al alquiler de un automóvil. Según Bloomberg, Apple se asoció con Klarna como socio financiero del programa. La empresa es conocida por sus servicios de “compra ahora, paga después”, un modelo que encaja con el nuevo esquema de pagos recurrentes de Apple.

Apple Upgrade ¿cómo funciona el sistema de arrendamiento?

En lugar de pagar el precio completo de un iPhone o una Mac, los usuarios abonarán una cuota mensual durante un período determinado. Al finalizar el contrato, podrán devolver el equipo, cambiarlo por un modelo nuevo mediante un nuevo contrato o conservarlo y pagar el saldo restante. Los plazos dependerán del dispositivo. Los contratos para iPhone y Apple Watch tendrán una duración de 24 meses, mientras que los de Mac y iPad se extenderán por 36 meses. Los clientes deberán superar una verificación de crédito para acceder al servicio, que también permitirá liquidar el dispositivo antes de la fecha de vencimiento. Entérese: La beta pública de iOS 27 ya está disponible: vea si su iPhone es compatible

El programa comenzará en Estados Unidos y podría expandirse a otros mercados en los próximos meses. Sin embargo, no todos los dispositivos estarán incluidos: el Apple Watch SE, el iPad básico, el iPhone 16 y el MacBook Neo, entre otros equipos, no serán elegibles. Las compras empresariales y educativas también quedarán excluidas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El lanzamiento llega en un momento en que Apple enfrenta una presión creciente sobre los precios de sus productos. La compañía ha incrementado el valor de varios dispositivos debido a la escasez de chips de memoria y se espera que los precios del iPhone también aumenten en septiembre. Además, el próximo iPhone plegable podría llegar al mercado con un precio de alrededor de US$2.500.

Para Francisco Jeronimo, analista de IDC, el nuevo modelo podría ayudar a Apple a mantener el ritmo de renovación de sus dispositivos al convertir precios elevados en cuotas mensuales más accesibles. El programa también permitiría a la compañía avanzar hacia un modelo de “dispositivo como servicio”. Al utilizar a Klarna como respaldo financiero, Apple podría beneficiarse del crecimiento de la demanda sin asumir directamente el riesgo crediticio en su balance, en lugar de reactivar el plan de suscripción propio que canceló en 2024. Entérese: Activar las notificaciones de sismos en iPhone sí es posible: así puede hacerlo en tres pasos

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