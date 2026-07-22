Colombia terminó en el top-10 del Mundial-2026; este es el ranking

Antes de que Colombia llegara al Mundial de 2026 había incertidumbre por el papel que cumpliría el equipo que armó el argentino Néstor Lorenzo para la máxima fiesta del fútbol.

Pero con el paso de los partidos, el once tricolor generó tanta ilusión que se llegó a pensar que llegaría a las fases definitivas.

Finalmente, se despidió, por penales, en los octavos de final, luego de caer ante Suiza.

Pese a esa dura eliminación, Colombia dejó notas altas, tanto que terminó entre las diez mejores selecciones del certamen realizado en Norteamérica, donde España se consagró campeona tras vencer a Argentina en la final.

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La Selección firmó una campaña de alto nivel al sumar 11 de los 15 puntos posibles en el tiempo reglamentario, para un rendimiento del 73,3 %, cifra que le permitió ubicarse en la décima casilla de la clasificación general del campeonato.

Uno de los aspectos más destacados fue su fortaleza defensiva. Colombia solo recibió un gol durante todo el torneo. Además, el arquero Camilo Vargas acumuló 420 minutos sin recibir anotaciones, una marca inédita para un guardameta colombiano en la máxima cita del fútbol.