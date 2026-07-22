AFA desmintió que Claudio Tapia haya sido citado por la Justicia de EE. UU.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió este miércoles las versiones que señalaban que la Justicia de Estados Unidos había citado a declarar a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y que además le había incautado su teléfono celular.
La aclaración se produjo luego de que distintos medios argentinos publicaran que la Oficina Federal de Investigación (FBI) habría retenido los teléfonos de Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del regreso de la Selección Argentina. Según esas mismas versiones, los directivos también habrían sido convocados a declarar ante la Justicia estadounidense el próximo 30 de julio.
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Las publicaciones indicaban que el caso estaría relacionado con una investigación sobre la firma TourProdEnter, administrada por Faroni. Se trata de una sociedad registrada en Florida que actúa como agente comercial exclusivo de la AFA para concretar acuerdos de patrocinio, gestionar partidos amistosos y negociar derechos de televisión.