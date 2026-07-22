Gobierno electo solicitó suspender la ejecución y ampliación del programa Colombia Solar, según el ministro Edwin Palma

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informó este miércoles en Barranquilla que el equipo de empalme del presidente electo solicitó al Ministerio abstenerse de continuar con la ejecución y ampliación del programa Colombia Solar durante el periodo de transición. El anuncio se realizó durante la entrega de facturas con beneficios a familias vinculadas a la iniciativa, en un evento en el que el funcionario dio a conocer una comunicación oficial remitida por el equipo encargado del empalme del sector.

De acuerdo con el ministro, el documento plantea diferir para el próximo gobierno la ejecución y ampliación de Colombia Solar, al señalar que la continuidad, el ritmo y el alcance del programa deberán ser revisados para ajustarse a la política energética que implementará la nueva administración. La comunicación también propone aplazar otras decisiones estratégicas relacionadas con el sector energético. “Hoy, desde Barranquilla, mientras entregamos facturas con alivios reales a las familias gracias a Colombia Solar, el país conoce que el gobierno electo pidió detener la ejecución y ampliación de este programa. Es decir, solicitó frenar una iniciativa que convierte subsidios en activos solares, reduce el valor de las facturas y democratiza la energía para miles de hogares colombianos”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Equipo de empalme de Abelardo plantea revisar la continuidad del programa

Según lo expuesto por el Ministerio, Colombia Solar hace parte de las iniciativas implementadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para promover la generación de energía solar en los hogares y reducir el costo del servicio de energía para las familias beneficiarias. La cartera indicó que el programa ya presenta resultados en diferentes regiones del país, especialmente entre usuarios de menores ingresos que reciben descuentos reflejados en sus facturas. El ministro señaló que la solicitud del equipo de empalme contrasta con la ejecución que ha tenido la iniciativa y manifestó que corresponde al gobierno electo explicar las razones de la petición. “Los colombianos tienen derecho a saber qué modelo energético propone el nuevo gobierno. Nosotros defendemos una política pública que reduce tarifas, fortalece la transición energética y pone la generación de energía en manos de la gente. Corresponde ahora al gobierno electo explicar por qué pidió detener un programa que beneficia directamente a las familias más vulnerables del país.”, concluyó el ministro, Edwin Palma.

¿Qué es Colombia Solar?

Colombia Solar es un programa del Ministerio de Minas y Energía que busca ampliar el acceso a la generación de energía mediante sistemas solares fotovoltaicos, tanto en hogares como en pequeños negocios. La iniciativa contempla incentivos económicos para facilitar la instalación de estos sistemas y promover el uso de fuentes de energía renovables.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Como parte de esta estrategia, el Gobierno también puso en marcha Colombia Solar para Economías Populares, dirigido a comerciantes y emprendedores de estratos 1, 2 y 3. Según el Ministerio, el programa beneficia a más de 1.068 negocios en el país y otorga un incentivo de hasta el 60 % del costo del sistema solar fotovoltaico, con un tope de $20 millones, mientras que el beneficiario asumirá el porcentaje restante mediante recursos propios o financiación. Siga leyendo: Siete retos que recibirá María Nohemí Arboleda, la ministra de Minas y Energía de De la Espriella

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