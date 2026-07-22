Gobierno electo solicitó suspender la ejecución y ampliación del programa Colombia Solar, según el ministro Edwin Palma

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informó este miércoles en Barranquilla que el equipo de empalme del presidente electo solicitó al Ministerio abstenerse de continuar con la ejecución y ampliación del programa Colombia Solar durante el periodo de transición.
El anuncio se realizó durante la entrega de facturas con beneficios a familias vinculadas a la iniciativa, en un evento en el que el funcionario dio a conocer una comunicación oficial remitida por el equipo encargado del empalme del sector.