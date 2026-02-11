Juan David Gómez, el candidato que se quedaría sin aval por insultar a Katherine Miranda

“Con Juan David saquemos a esos hijueputas del Congreso”. Así se lee una publicidad en redes sociales de Juan David Gómez Camacho, sobre quien la Alianza Verde hizo una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para revocarle el aval otorgado por la coalición Alianza por Colombia de los verdes, En Marcha, el Partido Demócrata y Colombia Renaciente. La decisión por parte de la colectividad llega tras un video que Gómez publicó insultando a Katherine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá y candidata al Senado.

EL COLOMBIANO habló con Miranda, quien afirmó que los insultos de Gómez se dieron porque ella fue la demandante de la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del Frente por la vida.

Katherine Miranda, representante a la Cámara insultada por Juan David Gómez. Foto: Colprensa.

“No nos olvidemos que este proceso empezó con la demanda de la malparida traidora de Katherine Miranda. Esta hijueputa que traicionó al pueblo, que hizo campaña disfrazándose de la Minga y que hoy aspira a ser senadora”, fueron las declaraciones repudiables de Gómez. Además, la representante le contó a este diario que, por su participación en ese caso, ha recibido amenazas en redes sociales por parte de perfiles falsos.

Otros pronunciamientos insultantes

En otros videos, Gómez también dijo frases como “los malparidos magistrados del Consejo Nacional Electoral quieren hacer de todo para que Iván Cepeda no participe en la consulta, están cagados del susto”. También señaló a “la gran mayoría de los magistrados” de hacer parte de “la derecha narcoparamilitar colombiana”. De hecho, el caso de su posible revocatoria lo lleva el magistrado Álvaro Hernán Prada, a quien Gómez, regado en improperios, ya ha tildado de “malparido bandido”, y de ser un “hijueputa que debería estar en la cárcel con todos los militantes de esa gonorrea de partido de bandidos”. Prada llegó al CNE por el Centro Democrático. Lea también: Elecciones 2026: Informe advierte mejoras en respeto por la vida, pero rezagos en el debate político

¿Cómo llegó Juan David Gómez a la lista?

Gómez llegó a la lista al Senado por el partido En Marcha, liderado por el exministro del interior Juan Fernando Cristo. Este diario le preguntó a Cristo cómo había aterrizado Gómez en la lista, pero el candidato presidencial envió el contacto del secretario general de En Marcha, Eduardo Torres. El secretario explicó que cuando abrieron la convocatoria pública para solicitar avales entre octubre y noviembre del año pasado, Gómez mandó la hoja de vida y los documentos requeridos. Se le hizo una entrevista y comulgó con todos los temas de autonomía territorial, las banderas federalistas del partido. Puede leer: Otro golpe al Pacto Histórico: CNE revocó también las listas a la Cámara por Cundinamarca y Atlántico Se le miraron antecedentes penales, disciplinarios, referencias personales y no se encontró nada. Cuando se hizo la coalición, la Alianza Verde determinó que todos los candidatos debían pasar por su comisión nacional de avales, donde pasó el filtro de nuevo. Incluso, los verdes quisieron lanzarlo como candidato a la Cámara por Antioquia porque registraba muy bien en las encuestas, pero Gómez decidió ir al Senado, así que se siguió adelante con el aval de En Marcha. Gómez, quien es negociador internacional de profesión, ya había sido candidato al Congreso; precisamente, a la Cámara de Representantes por Antioquia. Primero se lanzó en 2018, con el Partido Conservador, campaña en la que obtuvo 2.800 votos. Luego, en 2022, sacó cerca de 1.700 votos con el partido de La U.

¿Qué acciones tomó En Marcha?

El secretario general de En Marcha explicó que, cuando se enteró del video, lo envió al correo de la dirección del partido con copia al consejo de ética para que se abriera la investigación, por el lenguaje que se estaba utilizando. Al momento de la publicación de esta historia, el consejo de ética continuaba discutiendo las decisiones disciplinarias. Además, se le solicitó borrar el video y pedir disculpas, lo cual hizo a través de sus historias. Se hizo, además, un comunicado a nombre del partido En Marcha. Según Torres, al momento de enviarle el comunicado a Miranda, los verdes ya habían mandado la solicitud de revocatoria al CNE. En palabras de Torres, sin haberles preguntado o dicho algo para firmar.

Comunicado oficial de En Marcha con respecto al caso de Juan David Gómez. FOTO: Cortesía.

¿Qué dice Gómez?

EL COLOMBIANO contactó a Juan David Gómez, quien afirmó, con respecto a la posible revocatoria de su aval, que está “esperando alguna notificación del CNE”, entonces no tiene “nada para decir por ahora”. Sobre sus campañas previas en el Conservador y en La U, Gómez aseguró que renunció, que no terminó aspirando, a pesar de que haya sacado votos.

