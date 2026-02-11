Juan David Gómez, el candidato que se quedaría sin aval por insultar a Katherine Miranda

“Con Juan David saquemos a esos hijueputas del Congreso”. Así se lee una publicidad en redes sociales de Juan David Gómez Camacho, sobre quien la Alianza Verde hizo una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para revocarle el aval otorgado por la coalición Alianza por Colombia de los verdes, En Marcha, el Partido Demócrata y Colombia Renaciente.
La decisión por parte de la colectividad llega tras un video que Gómez publicó insultando a Katherine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá y candidata al Senado.