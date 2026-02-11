Así se fracturó la relación entre Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo

El 12 de marzo de hace dos años, mientras el país seguía minuto a minuto la votación en la Corte Suprema que definiría a la nueva fiscal general, en la Casa de Nariño el ambiente era de expectativa. Cuando se confirmó el nombre de Luz Adriana Camargo, el presidente Gustavo Petro celebró la decisión y habló de un “viraje” necesario para la Fiscalía, de la posibilidad de convertirla en una institución más “pulcra”.
El mensaje sonaba a punto de partida. Después de una relación tormentosa con el anterior fiscal, el Gobierno veía en Camargo la oportunidad de bajar el tono de la confrontación.
Dos años después, el clima es otro. La expectativa de sintonía dio paso a la incomodidad. Desde el Gobierno han surgido cuestionamientos sobre el ritmo y el enfoque de algunas investigaciones, mientras la fiscal ha insistido en que su despacho actúa con autonomía y sin interferencias políticas.
Al final, la Fiscalía tomó un camino de independencia frente al poder presidencial, y ese viraje, que en su momento fue celebrado, hoy parece generar incomodidad en el propio mandatario que lo impulsó.
Si algo demostraba la historia política reciente era que lo excepcional no habría sido el distanciamiento, sino la permanencia de los elogios. Petro no ha sido un presidente de relaciones largas, ni siquiera con sus aliados más cercanos. El ir y venir de más de 60 ministros en lo que va de su gobierno es prueba de una dinámica marcada por el desencanto rápido y los giros bruscos. Bajo esa lógica, la relación con la fiscal no estaba blindada. Tarde o temprano, el pulso iba a aparecer.