“Me nombro en femenino porque soy una persona y una marica”: Juan Carlos Florián quiere que lo llamen “ministra” de la Igualdad

El nuevo líder del Ministerio de Igualdad habló sobre su proceso de desintoxicación y la discriminación que ha sufrido al ser portador de VIH.

    Juan Carlos Florián fue posesionado el pasado 11 de agosto como ministro de Igualdad. Foto: Ministerio de Igualdad
Brian Ferney Valencia Ríos
hace 10 horas
El recién posesionado ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, habló sobre su reciente nombramiento, además de su trayectoria y diferentes períodos de su vida como trabajador en la industria de cine para adultos.

Una de las primeras anotaciones que hizo Florián fue sobre su pronombre y cómo quieren que se refieran a su persona, pues hablaba de él como funcionaria y ministra. En el pódcast A Pelo, el recién posesionado aclaró por qué se nombraba en femenino.

Lea también: Atención: Juan Carlos Florián, exactor porno, será ministro de Igualdad: su hoja de vida está en la página de Presidencia

“Yo me nombro en femenino porque soy una persona y soy una marica (...) Yo no soy gay”, respondió Florián a los entrevistadores, quienes notaron la peculiaridad en el discurso del funcionario.

En dicha entrevista, Florián habló sobre las críticas que hay en su contra y respondió especialmente sobre quienes al parecer buscan deslegitimar su autoridad como funcionario público por ser portador de VIH.

“Yo siempre he hablado abiertamente que vivo con VIH desde hace 20 años, pero una cosa es que yo lo diga y otra es que lo usen”, mencionó el ministro, quien reiteró que quienes cargan con el diagnóstico de esta enfermedad “no somos ni menos aptas ni menos capaces para poder asumir un cargo”.

Respecto a su pasado en la industria de la pornografía, Florián explicó que en dicho mercado no se firma un contrato laboral, sino una cesión de imagen por grabar una escena, por lo que considera que es un entorno que “explota mucho”.

“Las personas que hacen trabajo sexual y que son profesionales de la industria del sexo son personas que merecen tener las mismas garantías laborales que tiene cualquier persona de la clase trabajadora”, detalló.

Juan Carlos Florián también habló sobre sus experiencias con las sustancias psicoactivas y reconoció que usó drogas inyectables, comenzando a los 38 años.

El ministro (-o ministra- haciendo alusión a como quiere ser nombrado Florián), recordó lo vivido y mencionó que dicha experiencia le da pie para hablar con legitimidad sobre el uso de las drogas. “Estuve en situaciones muy complicadas donde puse en riesgo mi economía, mi seguridad, mi vida, mi salud por el consumo”, contó.

El nuevo líder del Ministerio de Igualdad dijo que tras esta decisión del presidente de darle esta responsabilidad y este cargo se siente “salvada” y reconoció que al momento de volver del Consulado de Colombia en París “llevaba un año y medio de desintoxicación”.

“Yo paso por una situación bastante complicada y me siento sobreviviente de muchas situaciones”, concluyó el ministro, subrayando que intenta transformar de manera positiva lo que ha vivido.

Sobre su papel en el Ministerio de la Igualdad, Florián declaró que ve el cargo como una responsabilidad grandísima y dejo claro que no pretende “LGBTizar el Ministerio”. “Creo que las capacidades que tenemos nos permiten hablar de otra serie de sectores”.

Sigan leyendo: Benedetti habló de Juliana Guerrero y su influencia en el Gobierno: “Me tocó firmar el nombramiento”

