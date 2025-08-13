“Me nombro en femenino porque soy una persona y una marica”: Juan Carlos Florián quiere que lo llamen “ministra” de la Igualdad

El recién posesionado ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, habló sobre su reciente nombramiento, además de su trayectoria y diferentes períodos de su vida como trabajador en la industria de cine para adultos.

Una de las primeras anotaciones que hizo Florián fue sobre su pronombre y cómo quieren que se refieran a su persona, pues hablaba de él como funcionaria y ministra. En el pódcast A Pelo, el recién posesionado aclaró por qué se nombraba en femenino.

“Yo me nombro en femenino porque soy una persona y soy una marica (...) Yo no soy gay”, respondió Florián a los entrevistadores, quienes notaron la peculiaridad en el discurso del funcionario.

En dicha entrevista, Florián habló sobre las críticas que hay en su contra y respondió especialmente sobre quienes al parecer buscan deslegitimar su autoridad como funcionario público por ser portador de VIH.

“Yo siempre he hablado abiertamente que vivo con VIH desde hace 20 años, pero una cosa es que yo lo diga y otra es que lo usen”, mencionó el ministro, quien reiteró que quienes cargan con el diagnóstico de esta enfermedad “no somos ni menos aptas ni menos capaces para poder asumir un cargo”.

Respecto a su pasado en la industria de la pornografía, Florián explicó que en dicho mercado no se firma un contrato laboral, sino una cesión de imagen por grabar una escena, por lo que considera que es un entorno que “explota mucho”.

“Las personas que hacen trabajo sexual y que son profesionales de la industria del sexo son personas que merecen tener las mismas garantías laborales que tiene cualquier persona de la clase trabajadora”, detalló.