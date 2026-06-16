José Manuel Restrepo revela que recibió mensaje sobre supuesto atentado en su contra: “Mi preocupación es mi familia”

En medio de la recta final de la campaña presidencial, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, reveló que recibió un mensaje en el que se advertía sobre un supuesto plan para atentar contra su vida. Aunque aseguró que decidió continuar con sus actividades políticas, reconoció que la principal preocupación que le generó la situación fue la seguridad de su familia. Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en el programa Aquí y Ahora, de La FM, en la que el exministro de Hacienda y exrector universitario también se refirió al ambiente electoral, las controversias que han rodeado la campaña, las decisiones judiciales relacionadas con algunos de sus símbolos políticos y la manera en que terminó integrando la fórmula presidencial. Restrepo explicó que, tras conocer la información sobre el supuesto atentado, puso el caso en conocimiento de su equipo de campaña y de las autoridades competentes. Sin embargo, aseguró que optó por seguir adelante con su agenda política.

“Yo la verdad lo pasé y ya, seguí adelante”, afirmó durante la conversación radial. También señaló que la situación lo llevó a solicitar medidas adicionales de protección para sus seres queridos. “Mi preocupación es mi familia”, expresó al referirse a las amenazas que asegura haber recibido en medio de la contienda electoral. Según relató, actualmente cuenta con un esquema de seguridad reforzado que lo acompaña en sus desplazamientos por diferentes regiones del país. Asimismo, destacó el trabajo de los integrantes de ese equipo, quienes permanecen a su lado durante las actividades públicas y los recorridos de campaña. Conozca: Símbolos patrios se quedan en la campaña de Abelardo: Corte tumbó la prohibición y estudia otras 20 tutelas Las declaraciones se producen en un contexto en el que la seguridad de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales se ha convertido en uno de los principales temas de discusión pública. Restrepo sostuvo que corresponde al Gobierno nacional garantizar las condiciones necesarias para que todos los aspirantes puedan participar libremente en el proceso electoral. Durante la entrevista también se refirió a un episodio ocurrido recientemente en una sede de campaña ubicada en el sector de Teusaquillo, en Bogotá. Según dijo, el lugar fue objeto de actos vandálicos poco después de que él realizara allí una actividad política junto a su esposa. De acuerdo con el candidato vicepresidencial, en el momento de los hechos había cerca de 400 personas dentro de la sede. Para Restrepo, situaciones de este tipo refuerzan la necesidad de que las autoridades aseguren el orden público y la protección de quienes participan en la contienda electoral.

¿Reconocerán los resultados electorales?

Otro de los temas centrales de la entrevista fue el escenario político que enfrentará el país una vez se conozcan los resultados de la segunda vuelta presidencial. Frente a las dudas y cuestionamientos que han surgido en distintos sectores sobre la legitimidad del proceso electoral, Restrepo aseguró que la fórmula presidencial que integra junto a Abelardo de la Espriella respetará los resultados de las urnas, independientemente de cuál sea el desenlace. “Nosotros reconoceremos los resultados electorales, sea cual sea esos resultados”, manifestó.

José Manuel Restrepo fue ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque. FOTO: Colprensa.

El exministro señaló que espera una actitud similar por parte de todos los sectores políticos y consideró fundamental preservar la estabilidad institucional del país después de la jornada electoral. De igual manera, expresó preocupación por el uso de las redes sociales para difundir información falsa o contenidos que puedan aumentar la polarización durante los días posteriores a las elecciones. Lea aquí: ¿Por qué le está fallando la estrategia a Cepeda? Según indicó, la tranquilidad democrática dependerá en gran medida del comportamiento de los distintos actores políticos y del respeto a las reglas del juego electoral.

Críticas a decisiones judiciales que han impactado a la campaña

Restrepo también aprovechó el espacio para cuestionar algunas decisiones judiciales relacionadas con la campaña presidencial. En particular, se refirió a las medidas que han limitado el uso de determinados elementos de propaganda política, como camisetas, lemas y otros símbolos identificados con la campaña de Abelardo de la Espriella. El candidato calificó esas determinaciones como “totalmente absurdas” y aseguró que, lejos de perjudicarlos, han despertado mayor interés entre los ciudadanos. Siga leyendo: Choque entre Restrepo y Quilcué porque ella no fue a debate: “Menos victimización y más discusión de propuestas” A su juicio, muchos colombianos interpretan estas decisiones como intentos de restringir la participación política, situación que habría generado una reacción favorable hacia su candidatura. En la misma línea, rechazó las versiones que han circulado sobre una posible inhabilidad de Abelardo de la Espriella para ejercer la Presidencia debido a su nacionalidad estadounidense. Restrepo sostuvo que dichas interpretaciones provienen de sectores políticos adversarios y aseguró que responden a una estrategia para desacreditar la campaña.

“Están absolutamente desesperados porque saben que están perdiendo”, afirmó. Por otra parte, manifestó su inconformidad con algunas respuestas emitidas por entidades del Gobierno frente a propuestas formuladas por la campaña presidencial. Según explicó, ministerios como Justicia, Minas y Energía y Educación se habrían pronunciado sobre iniciativas de la fórmula que integra junto a De la Espriella, situación que consideró una participación indebida en política. “Eso no puede suceder”, señaló.

¿Cómo llegó a la fórmula presidencial?

Durante la entrevista, José Manuel Restrepo también relató los detalles de su llegada a la campaña presidencial. Explicó que antes de recibir una invitación formal ya había coincidido con Abelardo de la Espriella en diversos escenarios públicos, donde intercambiaron opiniones sobre economía, educación, salud y otros temas de interés nacional. Posteriormente, comenzaron a circular comentarios y publicaciones en redes sociales que lo señalaban como posible fórmula vicepresidencial. Sin embargo, aseguró que inicialmente no prestó atención a esas versiones porque nadie le había planteado la propuesta de manera directa. Siga aquí: ¿Por qué De la Espriella no puede decir “firmes por la Patria”? Otros políticos han utilizado lemas parecidos La situación cambió cuando recibió una llamada para reunirse con De la Espriella en Barranquilla. Según contó, durante ese encuentro conversaron ampliamente sobre los principios de la campaña, los desafíos del país y las prioridades de una eventual administración. Fue entonces cuando recibió la propuesta formal para convertirse en candidato a la Vicepresidencia. Restrepo afirmó que antes de tomar la decisión consultó el tema con su esposa y analizó cuidadosamente la posibilidad de regresar a la actividad política electoral. Finalmente decidió aceptar. “Vale la pena dar la batalla”, recordó.