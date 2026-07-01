Estas son las seis condiciones que pide Restrepo a Petro para formalizar el empalme

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, publicó una carta dirigida al presidente Gustavo Petro para pedirle seis condiciones que permitan empezar formalmente el empalme con el gobierno De la Espriella.
Vale recordar que el empalme lo está liderando Restrepo. El proceso, denominado “Empalme Anticorrupción” se viene preparando hace meses, reunió a más de 1.300 personas y, en ese camino, el vicepresidente electo ha dicho que revisarán con lupa 22 sectores.
Le puede interesar: “Se buscará información oculta y cifras maquilladas”: José Manuel Restrepo revela detalles del proceso de empalme