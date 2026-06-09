Esta es la historia de “Jhon Fiera”, el comandante terrorista señalado por la masacre de Remedios

Por su presunta participación en la masacre de cuatro personas en el Nordeste de Antioquia, la Gobernación ofreció una recompensa de hasta $300 millones de pesos por Luis Antonio Montoya Muriel (“Jhon Fiera”), un lugarteniente del comandante terrorista “Calarcá”, que lidera el frente 4° de las disidencias de las Farc. El crimen en cuestión ocurrió al amanecer de este domingo 7 de junio en la vereda Las Camelias, ubicada a hora y media del casco urbano del municipio de Remedios. Hasta ese lugar llegaron los integrantes del frente 4°, de acuerdo con la investigación preliminar, y retuvieron a cuatro campesinos: Efraín de Jesús Botero Mejía, Rocío Silva y dos trabajadores que todavía no han sido identificados. Fuentes cercanas al caso le contaron...