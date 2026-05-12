JEP confirma expulsión del general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Uribe, del sistema transicional por falta de verdad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró definitivamente la puerta al general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco dentro del sistema transicional. El tribunal concluyó que el exoficial incumplió las obligaciones adquiridas cuando fue aceptado en esa jurisdicción y decidió expulsarlo tras considerar insuficientes sus contribuciones a la verdad en investigaciones relacionadas con desapariciones forzadas y nexos con estructuras paramilitares.
Santoyo, quien fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y excomandante del Gaula de Medellín, había ingresado a la JEP por dos expedientes vinculados con la desaparición de los defensores de derechos humanos Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, ocurrida en Medellín en octubre de 2000.
En la decisión, la Jurisdicción sostuvo que el exuniformado “incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad”, razón por la cual perdió los beneficios y tratamientos especiales que le otorgaba el sistema de justicia transicional.