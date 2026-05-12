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Estas fueron las exigencias que Gustavo Petro pidió para su visita con Donald Trump en EE. UU.

Entre las solicitudes hechas por el Gobierno colombiano para la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos estuvo la petición de retirarlo de la lista OFAC o “lista Clinton”, además de garantías para su ingreso y salida del país.

  • El Gobierno de Colombia solicitó a Estados Unidos garantías diplomáticas y logísticas para la visita oficial de Gustavo Petro a Washington. FOTO: Colprensa.
    El Gobierno de Colombia solicitó a Estados Unidos garantías diplomáticas y logísticas para la visita oficial de Gustavo Petro a Washington. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 5 horas
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El Gobierno de Colombia solicitó formalmente a Estados Unidos una serie de garantías diplomáticas y logísticas para asegurar el viaje del presidente Gustavo Petro a la reunión que sostuvo con el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, según reveló Blu Radio.

De acuerdo con la emisora, la Embajada de Colombia en Washington envió cinco notas diplomáticas al gobierno estadounidense solicitando, entre otros puntos, que Petro fuera retirado de la lista OFAC, conocida popularmente como “lista Clinton”. Sin embargo, hasta el momento no habría existido una respuesta oficial favorable por parte de la administración Trump.

Una de las comunicaciones citadas por Blu Radio tiene fecha del 14 de enero de 2026 y fue enviada apenas una semana después de la conversación telefónica entre ambos mandatarios que concluyó con una invitación formal a la Casa Blanca.

la Embajada de Colombia también pidió que el presidente Gustavo Petro fuera retirado de la lista OFAC. FOTO: Presidencia de Colombia.
la Embajada de Colombia también pidió que el presidente Gustavo Petro fuera retirado de la lista OFAC. FOTO: Presidencia de Colombia.

En medio de ese contexto, surgieron versiones sobre un supuesto temor del presidente colombiano frente a posibles inconvenientes legales o migratorios al ingresar a territorio estadounidense, debido a rumores sobre una eventual inclusión en listas de control financiero de ese país. El mandatario negó públicamente dichas versiones, aunque las gestiones diplomáticas sí incluyeron solicitudes específicas para garantizar el desarrollo normal de la visita.

Según la información conocida, Colombia pidió que se asegurara el ingreso del presidente a Estados Unidos, su permanencia durante la visita oficial y especialmente su salida del país “sin ningún impedimento”. Además, se solicitó la expedición de una visa diplomática tipo A1 para Petro y su comitiva.

Las notas diplomáticas también incluyeron requerimientos logísticos relacionados con la operación de la aeronave presidencial, entre ellos la autorización de combustible y la posibilidad de utilizar el sistema financiero estadounidense para cubrir gastos personales y operativos durante la visita.

Lea aquí: ¿Exportar energía y traer gas? No cuadran los anuncios de Petro tras reunirse con Trump

El Gobierno colombiano insistió igualmente en la necesidad de retirar a Petro de la lista OFAC argumentando, según Blu Radio, el “cambio significativo en las relaciones bilaterales” entre ambos países y la importancia de fortalecer el diálogo de alto nivel en temas como la lucha contra el narcotráfico.

Incluso, la emisora señaló que una quinta nota diplomática fue enviada posteriormente con motivo del viaje de Petro a Estados Unidos para asistir al funeral del líder político y activista Jesse Jackson.

Siga leyendo: Lo que dijeron los gestos: la comunicación no verbal que marcó la reunión entre Petro y Trump

Otro de los puntos revelados es que, por ahora, no existirían gestiones en marcha para extender la visa diplomática de Gustavo Petro más allá del próximo 7 de agosto de 2026, fecha en la que finalizará su mandato presidencial.

De mantenerse ese escenario, la última visita oficial de Petro a Estados Unidos podría darse en junio, cuando Colombia asuma la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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