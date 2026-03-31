Jaime Lacouture busca reelegirse como secretario de la Cámara pese a polémica por los $145 millones en efectivo que cargaba su escolta

En la lista hay perfiles de todo tipo: funcionarios del Capitolio, trabajadores del Ejecutivo y varios congresistas que no lograron asegurar curul en el nuevo periodo y ahora buscan mantenerse en la órbita del poder legislativo desde una posición administrativa de alto nivel.

La decisión final está programada para el 20 de julio y quedará en manos de los representantes recién elegidos.

A semanas de la instalación del nuevo Congreso, la Cámara de Representantes se alista para una disputa que, aunque silenciosa, suele ser decisiva en la dinámica legislativa: la elección de su secretario general. El cargo, considerado clave en el trámite de las leyes y en el funcionamiento interno de la corporación, ya despertó el interés de 91 aspirantes que entregaron sus hojas de vida y esperan ser llamados a entrevista en los próximos días.

Es importante resaltar que el cargo de secretario de la Cámara se encuentra entre los mejor remunerados del Congreso, con ingresos que superan los 70 millones de pesos mensuales, incluso por encima de lo que ganan representantes y senadores.

La atención se concentra en el actual secretario, Jaime Luis Lacouture, quien busca mantenerse en el cargo que ocupa desde 2022 y en el que ya fue reelegido una vez.

Su nombre no solo destaca por su experiencia —incluida su etapa como magistrado electoral— sino también por las controversias que lo han rodeado en los últimos meses, especialmente durante las elecciones legislativas.

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El episodio que marcó su aspiración ocurrió en La Guajira, cuando un integrante de su esquema de seguridad fue interceptado por las autoridades transportando una alta suma de dinero en efectivo junto con material de campaña política.

Aunque Lacouture negó cualquier vínculo con prácticas ilegales y sostuvo que el dinero tenía otro destino (la compra de un auto), la versión fue puesta en duda por la Policía, que aseguró haber encontrado los recursos organizados en sobres con nombres, teléfonos y ubicaciones específicas.

Las autoridades también detallaron que el dinero estaba oculto en el vehículo del escolta, lo que llevó a abrir una investigación con apoyo de la Fiscalía para esclarecer su origen y finalidad.

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Si bien el caso no ha derivado en condenas y el escolta recuperó la libertad por falta de pruebas, el episodio dejó interrogantes abiertos en un momento clave para la carrera de Lacouture.

Con el proceso en marcha, el pulso por este cargo se perfila como una medición temprana de fuerzas dentro de la nueva Cámara.