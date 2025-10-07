Es una “fábula”: Granados por compulsa de copias contra Uribe por dos homicidios

El abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, se pronunció este martes por la compulsa de copias que ordenó una juez de Medellín para investigar al político por el homicidio, a finales de los años 90, de los defensores de derechos humanos, Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo. Esa orden la dio la togada Claudia Marcela Castro en la condena contra el exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, por el secuestro de Piedad Córdoba. Le puede interesar: Condenan a exsubdirector del DAS por secuestro de Piedad Córdoba y ordenó investigar a Álvaro Uribe y su hermano. Al respecto, el abogado afirmó que esa compulsa tiene como “único sustento una declaración rendida por Francisco Villalba (un exparamilitar) el 7 de julio de 2008”.

Por eso, expresó su sorpresa porque se haga una compulsa “de una declaración rendida hace 17 años”, pero que las declaraciones de Villalba “han sido previamente investigadas y descartadas, en su credibilidad, en el marco de otros procesos”.

“Todo el testimonio de Francisco Villalba se basa en la realización de unas supuestas reuniones que nunca existieron y que han sido desmentidas hasta la saciedad, incluso por los propios comandantes paramilitares”, se leen en un comunicado firmado por el abogado.

Por otro lado, Jaime Granados calificó el testimonio de Villalba como una “fábula” que “ha sido desmentida” por personajes como los generales de la República Rosso José Serrano y Carlos Alberto Ospina Valle, así como por los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy (alias Cuco Vanoy) y Jesús Ignacio Roldán (alias Monoleche)”. En ese sentido, añadió que además de esos testimonios también hay “documentos objetivos como las bitácoras de vuelo de los helicópteros a disposición de la Gobernación de Antioquia”.

“Todos estos elementos de prueba, que ya son de conocimiento de la Fiscalía, será allegados al despacho al que se le asigne la investigación de la referida compulsa de copias, para desvirtuar esta nueva infamia en contra del doctor Álvaro Uribe y su hermano Santiago”, finalizó el comunicado.

El asesinato de Jesús María Valle y Jorge Umaña Mendoza

Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 y Jorge Umaña Mendoza el 18 de abril de ese mismo año. Durante décadas, los familiares de los dos líderes sociales han sostenido que los crímenes fueron ordenados por Carlos Castaño Gil, entonces jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que en ellos habrían participado agentes de la Fuerza Pública.

Bloque de preguntas y respuestas