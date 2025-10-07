Es una “fábula”: Granados por compulsa de copias contra Uribe por dos homicidios

El abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, se pronunció este martes por la compulsa de copias que ordenó una juez de Medellín para investigar al político por el homicidio, a finales de los años 90, de los defensores de derechos humanos, Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo. Esa orden la dio la togada Claudia Marcela Castro en la condena contra el exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, por el secuestro de Piedad Córdoba.
Al respecto, el abogado afirmó que esa compulsa tiene como “único sustento una declaración rendida por Francisco Villalba (un exparamilitar) el 7 de julio de 2008”.