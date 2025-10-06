Comienza la semana de Guns N’ Roses en Colombia: así ha sido el paso de los rockeros por el país

Por Sergio Villamizar y Claudia Arango Holguín
La historia de los conciertos de Guns N’ Roses en Colombia está llena de anécdotas, caos, música, locura y desenfado rockero. Esta será la quinta vez que la banda formada en California pise el país: hoy en Bogotá se presentarán en el nuevo escenario de Vive Claro (por poco se les complica este escenario a los organizadores), mientras que en Medellín estarán el próximo sábado 11 del mismo mes en el estadio Atanasio Girardot.
Antes de estos conciertos recordamos el paso de los “gunners” por nuestro país.