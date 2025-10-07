x

Registrador descarta aplazar o suspender elecciones, pese a mapa de riesgo

El registrador Penagos aclaró que aunque hay municipios que merecen una atención especial, esto no implica la suspensión de los procesos democráticos de 2026.

    En una declaración ante los medios, el registrador Hernán Penagos resaltó que está descartado aplazar o suspender las votaciones del 2026. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

En medio de las cifras que han revelado el Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo electoral en el país, el registrador Hernán Penagos hizo una advertencia sobre la realización de las elecciones el próximo año.

El funcionario aclaró que pese a que hay regiones y municipios que merecen atención especial en materia de orden público, esto no significa la suspensión de los procesos democráticos programados para el 2026.

Lea también: 104 municipios están en riesgo electoral; ¿cómo se vive en esas zonas y qué medidas está tomando el Estado?

Penagos enfatizó en los departamentos de Putumayo, Guaviare, Arauca y Chocó, en donde el riesgo aumenta por situación de orden público y detalló que “no se trata de generalizar”, pues las alertas son en algunos municipios y no en todo el país.

“Que exista riesgo electoral en algunos municipios de Colombia, en nada implica que se puedan suspender o aplazar las elecciones en este país”, subrayó el registrador, agregando que el que haya riesgo significa mejorar la atención sobre esos lugares, mas no implica que las votaciones del 2026 no se lleven a cabo.

¿En dónde hay riesgo electoral para el 2026?

De acuerdo al Gobierno Nacional, hay 104 municipios en riesgo para que se lleven a cabo las jornadas electorales con normalidad dentro de los cuales destaca regiones como el Catatumbo en Norte de Santander y los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y el sur del Valle del Cauca. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo fue más allá e indica que en realidad el riesgo es sobre 224 municipios del territorio nacional.

Para la Defensoría, 162 poblaciones requieren acción anticipada frente a un “riesgo probable” mientras que 62 demandan una acción inmediata en donde se estarían presentando vulneraciones a derechos y libertades políticas y civiles.

El ente de control le ha hecho un llamado a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral para que aseguren la logística, transparencia y garantías en el proceso democrático.

Siga leyendo: Procuraduría le pide a Petro y a sus funcionarios no intervenir en política electoral y “no repetir la historia dolorosa”

