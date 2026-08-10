J Balvin, Shakira, Maluma y varios famosos enviaron mensajes de apoyo tras terremoto en Colombia; vea qué dijo cada uno

El fuerte temblor ocurrido en la mañana del lunes, 10 de agosto ha dejado varios muertos y heridos en el centro y occidente del país, además de importantes daños en edificaciones, carreteras y aeropuertos. La tragedia ha movilizado no sólo a las autoridades sino a varias celebridades colombianas.
A través de sus redes sociales, famosos artistas y deportistas han expresado su solidaridad con el pueblo colombiano. Usando sus cuentas de Instagram y X, han enviado un mensaje de apoyo a los colombianos.
Entre las celebridades que se manifestaron está Shakira, quien envió un sentido mensaje. “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió la barranquillera.
“Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, recalcó la cantante.