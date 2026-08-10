J Balvin, Shakira, Maluma y varios famosos enviaron mensajes de apoyo tras terremoto en Colombia; vea qué dijo cada uno

El fuerte temblor ocurrido en la mañana del lunes, 10 de agosto ha dejado varios muertos y heridos en el centro y occidente del país, además de importantes daños en edificaciones, carreteras y aeropuertos. La tragedia ha movilizado no sólo a las autoridades sino a varias celebridades colombianas. A través de sus redes sociales, famosos artistas y deportistas han expresado su solidaridad con el pueblo colombiano. Usando sus cuentas de Instagram y X, han enviado un mensaje de apoyo a los colombianos. Entre las celebridades que se manifestaron está Shakira, quien envió un sentido mensaje. “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió la barranquillera. “Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, recalcó la cantante.

Shakira usó sus historias de Instagram para mandar un mensaje a Colombia. Foto: Captura redes sociales

Otro de los que se manifestó fue J Balvin. “Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuerza para toda su gente y familia que están afectadas”, expresó el cantante agregando que se moverá para ayudar.

J Balvin se solidarizó con sus compatriotas. Foto: Captura redes sociales

“Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar”, escribió Maluma, quien luego del mensaje ha subido a las historias información oficial sobre los canales de ayuda. “Vamos Colombia. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión”, subrayó el artista.

Maluma dedicó unas sentidas palabras y ha compartido imágenes de canales oficiales para obtener información. Foto: Captura redes sociales

El Cantante del Ghetto, Ryan Castro, también se pronunció en un tono similar a sus colegas. “Vamos a ayudarnos todos en familia, cuenten conmigo en lo que pueda sumarme con la gente afectada”. aclaró.

Ryan Castro se pudo a disposición para ayudar a los damnificados. Foto: Captura redes sociales

Los mensajes no solo llegaron por parte de los artistas. El futbolista Luis Díaz usó su Instagram para solidarizarse con los damnificados. “Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes”, subrayó.

Luis Díaz mandó sentido mensaje en su cuenta de Instagram. Foto: Captura redes sociales

Otros jugadores de la Selección Colombia como Richard Ríos han usado sus redes para difundir la información oficial sobre canales de ayuda y de información. Las muestras de solidaridad no sólo han sido de personalidades colombianas. El neoyorquino Marc Anthony usó su cuenta de X para dedicarle unas palabras a su público colombiano. “Les mando un abrazo inmenso desde la distancia. Todas mis oraciones están con los afectados por el temblor. Sepan que mi corazón está con ustedes y sus familias”, resaltó.

El artista Ricardo Montaner también mandó un mensaje de solidaridad y puso a disposición en el perfil de su fundación, “The House Project”, para que personas hagan donaciones desde un dólar para ayudar a quienes perdieron sus viviendas en el terremoto.

El terremoto ocurrido en Colombia con epicentro en San José del Palmar, Chocó, tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 82 kilómetros según el Servicio Geológico Colombiano.

Esta tragedia golpeó con mayor fuerza al Eje Cafetero y al occidente del país, donde varias ciudades registraron colapsos estructurales, caída de escombros y graves afectaciones en viviendas e infraestructura pública. De acuerdo con el reporte del Puesto de Mando Unificado, se han reportado más de 100 muertos. Siga leyendo: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 111 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: