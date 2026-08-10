15 personas atrapadas tras colapso de edificio en Cali: “Mi esposa estaba en el cuarto piso y no sabemos nada de ella”

El edificio se vino abajo en segundos. Quedaron toneladas de concreto, hierros retorcidos y polvo reducidas a polo. En la mañana de este lunes, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió al suroccidente del país.
El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, pero el movimiento estremeció con fuerza a Cali y otros municipios del Valle del Cauca.
En cuestión de segundos, el miedo se apoderó de las calles: gritos, carreras, llamadas telefónicas fallidas y familias tratando de saber dónde estaban sus seres queridos.
EL COLOMBIANO recorrió varias zonas de la ciudad, entre ellas el barrio Cuarto de Legua, cerca de la Universidad Santiago de Cali y de la Plaza de Toros, la tierra dejó una de las escenas más dramáticas de la jornada.
Otras zonas afectadas se encuentran en diferentes sectores de Cali, entre ellos la calle 42 con carrera 38, el sector La Luna, la calle 44, la calle 3D con carrera 67, la calle 10 con carrera 71, la carrera 28D con calle 72, donde se ubica la Notaría 20, la Calle 9 con carrera 24, la carrera 41 con calle 7, el Motel Molino Rojo, la carrera 44 con calle 9, el Edificio Marisol, la carrera 9 con calle 53, la calle 5 con carrera 44 y la calle 5 con carrera 57.
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Una edificación residencial de entre cinco y siete pisos colapsó completamente con familias completas y dos perros que habitaban el lugar.
Carlos Saavedra, uno de los evacuados en la calle 4 con carrera 58, relató los momentos trágicos que vive por cuenta de la incertidumbre de no saber sobre la suerte de sus trillizas sobrinas, dos familiares más y un perrito, atrapados entre los escombros.
“Ellos eran cinco, y el perro. Pero rescataron a una de las trillizas, que está en la clínica. La que avisó fue precisamente la trilliza que está en la clínica. Ella fue la que avisó”, afirmó el hombre, en medio de la angustia que vive mientras observa los escombros en los que quedó reducido el edificio, donde 50 voluntarios continúan trabajando para removerlos y tratar de encontrar personas y animales con vida.
Agregó: “Estábamos en el comedor y se cayó eso, y a mí me rescataron de primero. Yo estoy aquí con mi hija y con la familia, pero ¿qué esperanzas puede haber? Yo no creo... Dios mío bendito, no. ¡Ayudaaa, alcaldee! Necesitamos cuerpos de socorro aquí”.
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El lugar donde hasta hace unas horas había apartamentos, habitaciones, cocinas y familias haciendo su vida cotidiana quedó convertido en una montaña de concreto, como se puede observar en la fotografía tomada por EL COLOMBIANO en el lugar de los hechos.