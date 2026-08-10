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Otra lesión para el DIM: Juan José Córdoba tiene problemas musculares

La reciente incorporación del Medellín se perderá el duelo ante Millonarios.

  • Juan José Córdoba en el partido ante Vasco da Gama por Conmebol Sudamericana. FOTO: Instagram cordoba_703
    Juan José Córdoba en el partido ante Vasco da Gama por Conmebol Sudamericana. FOTO: Instagram cordoba_703
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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El Medellín de Amaranto Perea sorprende de forma positiva en el arranque de la Liga Betplay 2026-2, donde han ganado tres partidos de tres jugados. El último triunfo del Poderoso fue el pasado martes 4 de agosto cuando visitó al Deportes Tolima en Ibagué. Allú ganó con goles de Daniel Cataño, Jhon Edwin Montaño y Juan José Córdoba, marcador de 3-2.

Como es costumbre con el Rojo de la Montaña, las dificultades aparecen por un lado u otro. Ahora son las lesiones “el palo en la rueda” que detiene el correcto andar del Medellín. El día del partido con los “Pijaos”, Daniel Cataño, volante creativo y habitual titular con el DIM por liga, se lesionó al minuto 34, media hora después de anotar. Su lesión, de carácter muscular, lo marginará del campo de juego al menos 2 semanas.

Según versiones de la prensa antioqueña, el “Rey de Corazones” tendría una baja más para el próximo mes. Se trata de otro hombre que anotó en el último triunfo del “Medallo”, Juan José Córdoba. El antioqueño de 23 años que arribó al cuadro paisa para este segundo semestre de 2026 sufrió molestias musculares durante los entrenamientos del pasado fin de semana del 8 y 9 de agosto.

Córdoba suma un gol en 5 presencias con su nuevo equipo. Ya sin el extremo paisa, Amaranto Perea tiene disponible a jugadores como Jhon Edwin Montaño, Keiner Klinger, Geronimo Mansilla, Hayen Palacios o Yonny González para reemplazar a Córdoba.

Medellín jugará contra Millonarios el próximo martes 11 de agosto a las 6:00 P.M. en el Atanasio Girardot de Medellín. El juego se aplazó un día por el sismo que sufrió Colombia este 10 de agosto.

Lea también: Así quedó la tabla de la Liga Betplay a falta de los partidos aplazados por el temblor

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¿Juan José Córdoba está lesionado y cuánto tiempo estará fuera?
Sí. Juan José Córdoba presentó molestias musculares durante los entrenamientos del fin de semana del 8 y 9 de agosto. Según versiones de la prensa antioqueña citadas en la noticia, podría ser baja durante aproximadamente un mes.
¿Qué jugadores pueden reemplazar a Juan José Córdoba en el Medellín?
Amaranto Perea tiene como alternativas a Jhon Edwin Montaño, Keiner Klinger, Geronimo Mansilla, Hayen Palacios y Yonny González para ocupar el lugar de Córdoba.
¿Qué lesión tiene Daniel Cataño y cuándo se lesionó?
Cataño sufrió una lesión de carácter muscular en el partido contra Deportes Tolima, disputado el martes 4 de agosto. El volante salió lesionado en el minuto 34, después de haber marcado uno de los goles del Medellín.

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