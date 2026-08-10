Otra lesión para el DIM: Juan José Córdoba tiene problemas musculares

El Medellín de Amaranto Perea sorprende de forma positiva en el arranque de la Liga Betplay 2026-2, donde han ganado tres partidos de tres jugados. El último triunfo del Poderoso fue el pasado martes 4 de agosto cuando visitó al Deportes Tolima en Ibagué. Allú ganó con goles de Daniel Cataño, Jhon Edwin Montaño y Juan José Córdoba, marcador de 3-2.

Como es costumbre con el Rojo de la Montaña, las dificultades aparecen por un lado u otro. Ahora son las lesiones “el palo en la rueda” que detiene el correcto andar del Medellín. El día del partido con los “Pijaos”, Daniel Cataño, volante creativo y habitual titular con el DIM por liga, se lesionó al minuto 34, media hora después de anotar. Su lesión, de carácter muscular, lo marginará del campo de juego al menos 2 semanas.

Según versiones de la prensa antioqueña, el “Rey de Corazones” tendría una baja más para el próximo mes. Se trata de otro hombre que anotó en el último triunfo del “Medallo”, Juan José Córdoba. El antioqueño de 23 años que arribó al cuadro paisa para este segundo semestre de 2026 sufrió molestias musculares durante los entrenamientos del pasado fin de semana del 8 y 9 de agosto.