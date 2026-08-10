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Autoridades allanaron casa en la que habrían secuestrado al ingeniero Andrés Camilo Peláez hace cuatro años

Luego de tres nuevas capturas, las autoridades siguen tras la pista del paradero del ingeniero.

  • Aspecto de la vivienda allanada por la Fiscalía en la que habría sido secuestrado Andrés Camilo Peláez. FOTOS: Cortesía
    Aspecto de la vivienda allanada por la Fiscalía en la que habría sido secuestrado Andrés Camilo Peláez. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
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hace 4 horas
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Una avanzada de agentes del CTI de la Fiscalía allanó en el municipio de San Andrés de Cuerquia una vivienda en la que se presume estuvo secuestrado el ingeniero Andrés Camilo Peláez, quien lleva más de cuatro años desaparecido.

Apoyados por efectivos del Gaula militar, los investigadores continúan tras la pista del joven contratista del proyecto Hidroituango, cuyo caso tuvo en las últimas semanas nuevas capturas y avances investigativos.

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Según trascendió, la vivienda en la que hicieron presencia las autoridades ha sido mencionada en varios testimonios en poder de la justicia, que apuntarían a que allí estuvo antes de ser sacado del casco urbano de San Andrés de Cuerquia en abril de 2022.

De acuerdo con las investigaciones en las que avanzan las autoridades, se presume que el ingeniero fue visto por última vez durante la madrugada del lunes 4 de abril de 2022, cuando testigos aseguraron haberlo observado caminando por el parque principal de San Andrés de Cuerquia en compañía de dos personas.

La última imagen del joven con vida proviene de una cámara de seguridad de un hotel en el que se hospedaba, en la que quedó captado saliendo por última vez durante la noche del domingo 3 de abril.

Pese a que desde entonces fueron muchas las versiones que se tejieron alrededor del caso, la hipótesis más fuerte en la que vienen avanzando las autoridades es la de que habría sido víctima de un secuestro extorsivo por parte de una estructura armada asociada a El Mesa.

Siga leyendo: Imputarán a otro implicado en desaparición de ingeniero en San Andrés de Cuerquia, ¿quién es?

En los interrogatorios que han realizado las autoridades, uno de los testigos aseguró que el joven fue retenido hacia las 2 de la madrugada del 4 de abril.

“Vimos cuando se lo llevan en una jaula verde oscura, en una jaulita muy pequeña. Se lo llevó alias 300 y Willy, también Juan Pablo, alias Juan Punta”, dijo un testigo, que aseguró que durante tres días el ingeniero estuvo retenido en una casa ubicada en el barrio El Paraíso, al parecer también utilizada para almacenar drogas del grupo El Mesa.

De acuerdo con esas versiones, cuando el joven estaba allí retenido, se hizo pública su desaparición y ante la presión de la opinión pública las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda, que habría obligado a sus captores a trasladarlo a la zona rural, supuestamente a un sector conocido como La Cordillera.

“Ellos se lo llevaron para La Cordillera porque ellos mismos dijeron que no podían tener a ese man más ahí en el pueblo retenido, que ellos se lo tenían que llevar lejos (...) No sé si lo sacarían vivo, no puedo corroborar de que lo hayan tenido vivo”, expresó esa fuente.

Vale recordar que, como parte de ese proceso, las autoridades ya habían detenido a dos hombres, presuntamente identificados como alias Huevito y Juancito, que incluso fueron llevados a juicio, pero luego quedaron en libertad por falta de pruebas.

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Posteriormente, trascendió que las autoridades corrigieron el rumbo de la investigación y capturaron a tres nuevos implicados, identificados con los alias de El Paisa, 300 y Willy, a quienes ya les fueron imputados delitos.

En las audiencias que se han realizado, la Fiscalía ha señalado por ejemplo a alias 300 de ser quien conducía la camioneta en la que se habría transportado a Peláez, pero este insistió en su inocencia y no aceptó los cargos.

En el allanamiento ocurrido hace pocos días en el casco urbano de San Andrés de Cuerquia trascendió que los investigadores del CTI de la Fiscalía analizaron el suelo de la vivienda y algunos muebles, para cotejar si allí estuvo el ingeniero.

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