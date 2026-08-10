Autoridades allanaron casa en la que habrían secuestrado al ingeniero Andrés Camilo Peláez hace cuatro años

Una avanzada de agentes del CTI de la Fiscalía allanó en el municipio de San Andrés de Cuerquia una vivienda en la que se presume estuvo secuestrado el ingeniero Andrés Camilo Peláez, quien lleva más de cuatro años desaparecido.
Apoyados por efectivos del Gaula militar, los investigadores continúan tras la pista del joven contratista del proyecto Hidroituango, cuyo caso tuvo en las últimas semanas nuevas capturas y avances investigativos.
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Según trascendió, la vivienda en la que hicieron presencia las autoridades ha sido mencionada en varios testimonios en poder de la justicia, que apuntarían a que allí estuvo antes de ser sacado del casco urbano de San Andrés de Cuerquia en abril de 2022.
De acuerdo con las investigaciones en las que avanzan las autoridades, se presume que el ingeniero fue visto por última vez durante la madrugada del lunes 4 de abril de 2022, cuando testigos aseguraron haberlo observado caminando por el parque principal de San Andrés de Cuerquia en compañía de dos personas.