De la Espriella canceló agenda en La Guajira por terremoto, ¿a dónde irá?

El terremoto de 7,4 que se presentó en la mañana de este lunes 10 de agosto cambió los planes del recién inaugurado presidente, Abelardo de la Espriella. Se supone que tendría actividades en La Guajira durante su primera semana de gobierno, pero ahora debe atender la emergencia. La agenda estaba prevista para el miércoles 12 y jueves 13 de agosto, y el propósito ahora será “concentrar todos los esfuerzos del Gobierno Nacional en la atención de las comunidades afectadas por la emergencia ocasionada por el sismo que impactó distintas zonas del país”, según informó el Gobierno en un comunicado. El primer mandatario pretende “garantizar que las entidades del Estado concentren sus capacidades en atender a los damnificados, evaluar las afectaciones y brindar soluciones oportunas a las familias y comunidades que atraviesan esta situación”. Entérese: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 111 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas La Guajira sería el punto de partida de De la Espriella dado el abandono estatal que ha enfrentado por años y los escándalos de corrupción que lo perjudicaron en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Zonas más afectadas por el sismo y despliegue del Gobierno en Risaralda

Volviendo al tema, De la Espriella aseguró que estará en Pereira, Risaralda y Quibdó, Chocó, de las capitales departamentales más afectadas. “También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando”, agregó. Con corte a las 12:30 de la mañana, el balance de personas muertas ascendía a 111: Decenas de ellas corresponden a ciudades capitales, por lo que Asocapitales mantiene articulación permanente con alcaldes y el Gobierno Nacional. Las cifras continúan sujetas a actualización según las operaciones de búsqueda, rescate y verificación. Chocó, el Eje Cafetero y el Valle concentran las mayores afectaciones, con especial atención sobre Pereira, Manizales, Quibdó, Cali y Armenia. Los departamentos más afectados hasta el momento son Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío. Y el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, afirmó que se activaron grupos USAR —de rescatistas— de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín, para colaborar y atender la situación en las regiones más afectadas.

Así fue el terremoto

Un fuerte sismo despertó y sorprendió a miles de colombianos durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a las 7:34 a. m. (hora local) se registró un temblor de magnitud 7.4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros, según el boletín preliminar emitido por la entidad. Por su magnitud, el movimiento telúrico se sintió en amplias zonas del occidente y centro del país. Ciudadanos de diferentes regiones andinas comenzaron a reportar en redes sociales que percibieron un temblor prolongado, mientras en algunos edificios y conjuntos residenciales se activaron protocolos preventivos de evacuación. El SGC recordó que los reportes ciudadanos son fundamentales para evaluar la intensidad con la que fue percibido el sismo en distintas regiones, por lo que invitó a quienes lo sintieron a registrarlo a través de sus canales oficiales.

La profundidad del evento, 82 kilómetros, corresponde a un sismo de profundidad intermedia, una característica que suele hacer que los movimientos telúricos puedan sentirse a mayores distancias del epicentro. Aunque este tipo de sismos puede generar una percepción amplia del movimiento, la profundidad también puede reducir el nivel de daños superficiales respecto a un evento de igual magnitud ocurrido a poca profundidad. San José del Palmar, ubicado en el sureste del departamento del Chocó, es una zona con actividad sísmica conocida por los especialistas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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