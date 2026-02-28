Petro critica los ataques a Irán: “Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”

El ataque militar de Estados Unidos contra Irán, con apoyo de Israel, desató una ola de reacciones globales ante el riesgo de una escalada regional. En ese contexto, el presidente, Gustavo Petro, aseguró que su homólogo estadounidense “se ha equivocado” y pidió una acción urgente de Naciones Unidas. “Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia. Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”, escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario insistió en que la comunidad internacional debe frenar la expansión nuclear y llamó a que el organismo multilateral asuma un papel más activo frente a la crisis. Lea más: ¿Por qué Israel y EE. UU. atacaron a Irán? Cinco claves para entender a la república islámica

Víctimas civiles en Irán: 40 niñas muertas en Minab

En referencia a un ataque contra una escuela primaria en la ciudad sureña iraní de Minab, Petro agregó una frase breve y contundente: “Más niños muertos por misiles”. Según cifras entregadas por el gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh, el número de niñas fallecidas asciende a 50, mientras que otras 48 estudiantes resultaron heridas tras el impacto de un misil contra el colegio de primaria femenino Shajareh Tayyebeh. El ataque fue atribuido a Israel y ha intensificado la indignación internacional. Entérese: EE. UU. e Israel lanzan ataque “masivo” contra Irán y desatan respuesta con misiles en Medio Oriente

ONU condena ataques y advierte sobre el costo para los civiles

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó tanto los bombardeos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní como las represalias de Irán. “En cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto”, señaló en su cuenta oficial en X. “Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano”. Türk pidió contención y exhortó a todas las partes a “actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución”. Advirtió que no hacerlo podría desembocar en “un conflicto aún más amplio”, con más muertes civiles y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en todo Oriente Medio. El funcionario recordó además que el derecho internacional prioriza la protección de civiles y que cualquier violación debe acarrear rendición de cuentas. Puede conocer: Trump reacciona tras el ataque a Irán: “Ahora tienen un presidente que les da lo que ustedes quieren”

Israel dijo que lanzó un ataque preventivo contra Irán luego de que se reportaron explosiones en Teherán.

Reacciones internacionales: respaldo, críticas y temor a una guerra regional

Las reacciones internacionales han sido diversas, desde el respaldo hasta la desaprobación abierta. El canciller de Omán, Badr Albusaidi, quien ejercía como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar “consternado” porque “las negociaciones activas y serias fueron nuevamente socavadas” e instó a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más: “Esta no es su guerra”, afirmó. En Líbano, el primer ministro Nawaf Salam aseguró que su país no aceptará verse “arrastrado” al conflicto, en medio del temor a una implicación del movimiento Hezbolá. “Reitero que no aceptaremos que nadie arrastre al país a aventuras que amenacen su seguridad y su unidad”, escribió en X. Desde la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidieron “la máxima moderación” y garantizar la seguridad nuclear.