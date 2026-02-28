¿Dónde está Alí Jamenei? Crecen dudas sobre paradero del líder supremo de Irán tras ataque con misiles

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, era el blanco de Estados Unidos e Israel en la ofensiva lanzada este sábado contra varias ciudades iraníes, que ha tenido respuestas y ha dejado hasta el momento al menos 81 muertos en una escuela situada cerca del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más relevantes del mundo. El primer ataque se produjo en horas de la mañana, cuando misiles de largo alcance alcanzaron ciudades como Teherán, Isfahán, Qom, Karaj y Bushehr, las cuales están ubicadas en puntos estratégicos y de gran control para el régimen de los ayatolás. Lea también: ¿Por qué Israel y EE. UU. atacaron a Irán? Cinco claves para entender a la república islámica El presidente estadounidense Donald Trump aseguró en un discurso de ocho minutos que su intención y la de sus fuerzas militares es “destruir sus misiles y arrasar por completo su industria misilística”, la cual “quedará totalmente aniquilada, de nuevo”.

¿Dónde está Alí Jamenei?

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó el sábado a la cadena estadounidense NBC que el líder supremo Alí Jamenei y todos los altos cargos están vivos tras los ataques de Estados Unidos e Israel. El ayatolá Jamenei está vivo “que yo sepa” y “todos los oficiales de alto rango están vivos”, aseguró el canciller. En su entrevista, Araqchi también dijo que su país está interesado “en una desescalada” y señaló que los ataques lanzados en represalia están dirigidos a las bases estadounidenses en el Golfo, no a los países que las acogen.

La oficina de la máxima autoridad iraní se encuentra en Teherán, la capital, desde donde ejerce su control como líder supremo, aunque medios de comunicación afirman que, por motivos de seguridad, fue trasladado a un “lugar seguro”, anticipando la ofensiva de Estados Unidos e Israel de la que se había dado un ultimatum de 10 días.