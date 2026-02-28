Mueren ministro de Defensa de Irán y comandante de la Guardia Revolucionaria tras ataque con misiles: Reuters

La agencia Reuters informó este sábado 28 de febrero que el ministro de Defensa de Irán, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, murieron tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra objetivos en territorio iraní. Según la agencia internacional, tres fuentes confirmaron los fallecimientos: dos cercanas al Ejército de Israel y una fuente regional. Ambos funcionarios habrían muerto durante los bombardeos iniciados en la madrugada con misiles. La ofensiva desató un contraataque iraní dirigido contra bases militares ubicadas en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait. Desde la Guardia Revolucionaria señalaron que “los ataques con misiles y drones de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán continúan, y se anunciará más información próximamente”. Puede leer: ¿Quiénes son los principales actores en el conflicto entre Irán y Estados Unidos?

Objetivo declarado: eliminar la “amenaza existencial” del régimen iraní

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con Estados Unidos tiene como objetivo “eliminar la amenaza existencial que representa” el régimen iraní. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció a los dirigentes militares iraníes la opción de “inmunidad” o enfrentar una “muerte segura”. También llamó a la población iraní a prepararse para asumir el control del país: “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo”, declaró, dejando entrever que la operación busca derrocar al ayatolá Alí Jamenei. Israel ha denominado su campaña militar “Rugido de León” y Estados Unidos la ha bautizado “Furia Épica”. Según el Ejército israelí, inicialmente se trató de un “ataque preventivo”, pero luego aclaró que la ofensiva alcanzó “decenas de objetivos militares” dentro de una operación conjunta y coordinada tras meses de planificación. Entérese: ¿Por qué Israel y EE. UU. atacaron a Irán? Cinco claves para entender a la república islámica

Irán desmiente muertes de altos cargos y afirma que Jamenei está vivo

En medio de rumores sobre la muerte de varios dirigentes iraníes, Yousef Pezeshkian, hijo del presidente Masud Pezeshkian, aseguró que los intentos de asesinato contra su padre no tuvieron éxito. “Antes que nada, quiero decir que el estado del doctor es bueno. Hasta donde sé, esta vez los intentos de atentado no tuvieron éxito y los demás funcionarios también están a salvo”, declaró en palabras recogidas por la agencia iraní IRNA. Medios iraníes también han informado del buen estado de salud del ministro de Exteriores, Abás Araqchí, y del jefe del Ejército, Amir Hatami. Araqchí afirmó en una entrevista con la cadena NBC News que el líder supremo Jamenei está vivo “que yo sepa” y que “todos los oficiales de alto rango están vivos”. Además, señaló que Irán está interesado “en una desescalada” y que los ataques de represalia se dirigen contra bases estadounidenses en el Golfo y no contra los países anfitriones. Siga leyendo: Petro critica los ataques a Irán: “Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”

Bombardeos en Teherán y respuesta con misiles en la región

Estados Unidos e Israel atacaron objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes la mañana del sábado. Irán respondió lanzando misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región. Hasta el momento no se han reportado cifras oficiales de muertos o heridos derivados de esta nueva fase del conflicto. La agencia Agence France-Presse (AFP) citó al canciller iraní asegurando que el líder supremo y los altos dirigentes siguen con vida. Sin embargo, EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques, dado que en la República Islámica no se permite a medios internacionales acceder ni tomar imágenes en las zonas bombardeadas.

Además: Israel confirma que ataques con misiles en Irán iban contra altos cargos del Gobierno y militares Bloque de preguntas y respuestas