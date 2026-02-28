Investigan la muerte de Jairo Prado, hijo de la exgobernadora Clara Luz Roldán, en Valle del Cauca

El departamento del Valle del Cauca se encuentra bajo un ambiente de luto e investigación tras confirmarse recientemente el deceso de Jairo Prado, reconocido abogado, notario e hijo de la exgobernadora y actual codirectora del Partido de la U, Clara Luz Roldán. Le puede interesar: Dura respuesta del Hospital del Valle tras declaraciones discriminatorias de Petro al decirles “centro de la esclavitud” El suceso ha generado una reacción inmediata en los sectores políticos, jurídicos y sociales de toda la región. Según los reportes preliminares, el fallecimiento ocurrió en su finca ubicada en el corregimiento de Rozo, jurisdicción del municipio de Palmira.

Aunque las autoridades competentes aún adelantan las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias de la muerte, versiones compartidas por medios locales indicaron que se habría tratado de un accidente. De acuerdo con estas informaciones, personas cercanas al abogado habrían intentado auxiliarlo de manera inmediata en el lugar de los hechos; sin embargo, las maniobras de socorro no fueron suficientes y Prado falleció en el sitio. Hasta el momento, se espera un reporte oficial por parte de las autoridades o familia que esclarezca la naturaleza del siniestro, que al parecer ocurrió en extrañas circunstancias durante este viernes 27 de febrero.

Jairo y su madre en medio de una campaña política. FOTO: Tomada de redes sociales @jairopradoroldan

La trayectoria y perfil de Jairo: entre las reacciones del sector público

Nacido en el municipio de Zarzal, Jairo Prado consolidó una carrera en el ámbito del derecho que lo llevó a desempeñarse como notario, ganando reconocimiento en diversos escenarios jurídicos del Valle del Cauca. Su perfil profesional estuvo marcado por su rol en el servicio público y su vínculo con una de las familias más influyentes de la política regional. La noticia ha provocado una cadena de mensajes de solidaridad dirigidos a su madre y familiares. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, manifestó su pésame a través de sus redes sociales, señalando que en momentos como este no hay palabras para describir el dolor de una familia.

“Hoy mi corazón está contigo, Clara Luz Roldán. No hay palabras que alcancen para nombrar un dolor tan profundo como la pérdida de un hijo. Jairo deja una huella imborrable; su luz y su recuerdo vivirán siempre en nuestros corazones. Que Dios te conceda fortaleza y paz, y que el amor que te rodea sea refugio en medio de esta tristeza”, expresó. Por su parte, el político y candidato presidencial Roy Barreras expresó su pesar señalando. “Inmenso dolor por la muerte de Jairo Roldán. Toda mi solidaridad a Clara Luz Roldán y toda su familia. No imagino dolor más grande que perder a un hijo. Toda mi fortaleza y oración está con ustedes”.

Voces de la dirigencia regional

El diputado de la Asamblea del Valle, Carlos Felipe López, también se unió a las condolencias hacia la familia de la exgobernadora, por lo que aseguró que Jairo vivirá “en el corazón de los que lo conocieron”. “Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Jairo Prado Roldán, hijo de la codirectora del Partido de La U, Clara Luz Roldán. En estos momentos de inmenso dolor, elevo una oración por el eterno descanso de su alma y acompaño con todo mi cariño y solidaridad a su familia y seres queridos. Jairo vivirá siempre en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. Descansa en paz”, detalló.

Jairo habría muerto por un accidente en su finca. FOTO: Tomada de redes sociales @jairopradoroldan