La vida en Getsemaní, Cartagena ahora es Patrimonio Cultural de la Nación

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes reconoció la vida de barrio como una práctica tradicional. Lo hizo a través de la Resolución No. 0350 del 5 de junio de 2026, mediante la cual la “Vida de Barrio de Getsemaní” fue incluida en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional y se aprobó su Plan Especial de Salvaguardia (PES).

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La ceremonia fue realizada en la Plaza de la Santísima Trinidad, escenario de la vida cotidiana de este barrio cartagenero. El Ministerio de las Culturas reconoció oficialmente la vida comunitaria del barrio –las formas de habitar, relacionarse y construir comunidad en el barrio– como patrimonio cultural de la nación.

“Siete años pasaron para que una institución escuchara y atendiera la necesidad de entender que los patrimonios inmateriales no solo se construyen en territorios regionales alejados de los centros capitalinos, que hay patrimonio urbano que se construye en los barrios de las ciudades con la dificultad de sobrevivir a las influencias externas. Esta es la primera declaratoria que reconoce la vida de barrio como unas prácticas tradicionales diversas, con músicas, danzas, cocinas, y formas propias de relacionamientos entre sus habitantes”, dijo la ministra Yannai Kadamani.

En la vida de barrio de Getsemaní se destacan diferentes prácticas, como la solidaridad vecinal, la memoria colectiva, la tradición oral, los juegos, las fiestas populares, las cocinas tradicionales, los oficios, la apropiación del espacio público, que han dado forma a una identidad barrial que ha logrado mantenerse viva pese a las transformaciones que ha experimentado el territorio.

La inclusión de esta forma de vida en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional es el resultado de un proceso impulsado desde 2019. Lo impulsan ocho organizaciones comunitarias y sociales del barrio, que promovieron este reconocimiento como parte de una estrategia para proteger el patrimonio cultural frente a fenómenos como la turistificación, la gentrificación y la pérdida progresiva del uso residencial en Getsemaní.

Tras el aval otorgado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en diciembre de 2020, entre 2021 y 2025 se desarrolló un proceso de formulación, revisión técnica y concertación del Plan Especial de Salvaguardia, acompañado por el Ministerio de las Culturas. Posteriormente, el 17 de septiembre de 2025, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad la inclusión de la manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional.

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“Un plan para Getsemaní comprendía varios retos para construir un expediente que tuviera en cuenta sus realidades y no que las maquillara, que entendiera sus confrontaciones, pero también sus riquezas. Tenemos que trabajar articuladamente para que se logre la exoneración de las cargas tributarias de las casas de los habitantes del barrio y se construya el calendario de festividades, porque ese es su motor económico. Cartagena tiene todo el potencial para convertirse en un destino turístico de prácticas artísticas y culturales, porque si los extranjeros conocen esta diversidad cultural, van a querer aprender”, añadió la ministra.