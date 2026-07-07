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Caficultoras colombianas crean el primer textil hecho con cáscara de café: la historia

El proyecto permite aprovechar 55 toneladas de pulpa fresca de café al año, transformando un subproducto agrícola que tradicionalmente generaba impactos ambientales en un material con apariencia de cuero para industrias como mobiliario, hotelería y marroquinería.

  • Piel de Café transforma la cáscara del café colombiano en un textil biobasado para diferentes industrias, demostrando cómo la economía circular puede generar innovación, empleo e impacto ambiental positivo. FOTO: CORTESÍA
    Piel de Café transforma la cáscara del café colombiano en un textil biobasado para diferentes industrias, demostrando cómo la economía circular puede generar innovación, empleo e impacto ambiental positivo. FOTO: CORTESÍA
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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Lo que durante años fue considerado un desecho del procesamiento del café hoy se está convirtiendo en un insumo para la industria textil. Esa es la apuesta de Piel de Café, un material desarrollado por la plataforma de investigación Biohunters y la empresa colombiana Nuvant, especializada desde hace más de 60 años en la fabricación de textiles recubiertos de alto desempeño.

La iniciativa dio origen al que sus desarrolladores califican como el primer textil recubierto biobasado del mundo elaborado a partir de cáscara de café, un material con apariencia de cuero y características técnicas para aplicaciones en sectores como mobiliario, hotelería, marroquinería, diseño de interiores y tapicería institucional.

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Su composición integra aproximadamente un 64% de materiales biobasados, un 20% de soporte textil reciclado, un 10% de cáscara de café y un 6% de otras materias primas, con el objetivo de reducir el uso de recursos vírgenes y aprovechar residuos agrícolas.

”La sostenibilidad está entrando en una nueva etapa. Durante años hablamos de reducir impactos; hoy la conversación se está trasladando hacia cómo generar nuevas oportunidades económicas a partir de los recursos existentes. Piel de Café demuestra que la economía circular puede convertirse en una ventaja competitiva capaz de conectar innovación, industria y desarrollo territorial”, afirmó Hugo Hernando Duarte, gerente de Cadena de Abastecimiento de Nuvant.

El problema ambiental que busca resolver la cáscara del café

El proyecto nació como respuesta a un desafío histórico de la caficultura colombiana: cada año, durante el procesamiento del café, se generan grandes cantidades de cáscara y otros subproductos que cuentan con pocas alternativas de aprovechamiento.

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De acuerdo con estimaciones del sector, Colombia produce cerca de 14 millones de sacos de café al año, lo que genera cientos de miles de toneladas de cáscara. Cuando estos residuos no reciben un manejo adecuado, pueden contribuir a la emisión de dióxido de carbono (CO₂) y metano, además de afectar fuentes hídricas en las regiones cafeteras.

Frente a este panorama, Piel de Café propone transformar un residuo agrícola en una materia prima de alto valor agregado para la industria.

Beneficios ambientales y sociales del proyecto

Según el Natural Capital Benefits Statement (NCBS), la iniciativa permite aprovechar anualmente 55 toneladas de subproductos del café, evitar la emisión de 22 toneladas de CO₂ equivalente y prevenir la generación de 814 metros cúbicos de aguas residuales.

El informe también identificó beneficios socioambientales valorados en más de $11,4 millones anuales.

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A nivel productivo, el proyecto incorpora principios de economía circular. Cerca del 80% del agua utilizada se reincorpora al proceso industrial, el 95% de los materiales son aprovechados y, por cada tonelada producida, se reutiliza el equivalente a 10.760 botellas PET.

Los resultados fueron verificados de manera independiente por la firma británica Ecosimple Ltd., especializada en capital natural.

Mujeres caficultoras del Huila también hacen parte de la cadena

El impacto del proyecto también llega al campo. La Comunidad Emperatriz, integrada por 20 mujeres caficultoras del sur del Huila, participa en la recolección y deshidratación de precisión de la cáscara de café bajo un modelo de prosperidad compartida.

Muchas de ellas son madres cabeza de familia y, gracias a esta actividad, generan ingresos directos superiores a $14,3 millones anuales. La meta es ampliar el programa para beneficiar a 100 mujeres en el corto plazo.

Para Mauricio Restrepo, CEO de Nuvant, el reto de la economía circular va más allá del reciclaje.

”El verdadero reto de la economía circular no consiste únicamente en reutilizar materiales. El desafío es construir modelos capaces de generar valor para todos los actores involucrados. Cuando la sostenibilidad logra integrarse al negocio, deja de depender de incentivos o de la buena voluntad de las organizaciones y se convierte en una estrategia de crecimiento”, comentó.

La sostenibilidad impulsa el crecimiento del mercado textil en América Latina

El desarrollo de iniciativas como Piel de Café coincide con una transformación del mercado textil latinoamericano. Según el Latin America Textile Market Report, este sector podría pasar de US$79.000 millones en 2024 a más de US$104.000 millones hacia 2034.

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El crecimiento está impulsado por la demanda de materiales sostenibles, la trazabilidad en las cadenas de suministro y la necesidad de demostrar impactos ambientales y sociales verificables.

En este contexto, Colombia cuenta con ventajas para desarrollar materiales biobasados gracias a su tradición cafetera, sus capacidades industriales y un ecosistema de innovación cada vez más enfocado en la transformación de recursos de origen biológico en productos de alto valor agregado.

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Como concluye Hugo Duarte, el café colombiano no solo puede seguir siendo un producto agrícola de exportación, sino también convertirse en una plataforma para desarrollar nuevos materiales y oportunidades de negocio con alcance global.

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