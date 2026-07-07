Esto significa el polémico gesto que hizo el entrenador de Egipto, tras denunciar que Argentina presionó al árbitro en el partido

Tras el tercer gol de Argentina, anotado por Enzo Fernández en los octavos de final del Mundial 2026, el director técnico de Egipto, Hossam Hassan, clavó su mirada en el árbitro francés François Letexier y cruzó los brazos en forma de aspa a la altura de las muñecas, en el partido de este martes 7 de julio. Esto no fue un simple berrinche, era una denuncia formal de racismo en pleno campo de juego. Lejos de ser un invento del entrenador, este gesto constituye la señal oficial aprobada por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA, celebrado en Bangkok a fines de 2023. Su objetivo es establecer un código visual universal para que futbolistas y cuerpos técnicos informen de inmediato al árbitro principal sobre agresiones discriminatorias provenientes de los rivales o del público, buscando que todo el estadio reconozca el mensaje de forma automática. Lea también: Técnico de Egipto se descarga contra la Fifa: “Si tanto quieren que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a participar?”

La protesta del cuerpo técnico egipcio se fundamentó en un presunto acto de racismo percibido durante los festejos argentinos. Sin embargo, Letexier respondió mostrándole la tarjeta amarilla a Hassan. Y es que la normativa de la Fifa detalló que, ante la ejecución de esta señal, se debe activar un protocolo de tres niveles para gestionar incidentes discriminatorios: -Primer nivel: Interrumpir el partido y anunciar las razones por los altavoces del estadio, advirtiendo que la conducta debe cesar. -Segundo nivel: Retirar a los equipos hacia los vestuarios por un tiempo determinado si los insultos persisten. -Tercer nivel: Suspender definitivamente el encuentro si las agresiones continúan tras la reanudación. Este recurso, utilizado por primera vez en el Mundial Femenino Sub-20 de Colombia 2024, no llegó a completarse en este partido. El juez central no consideró necesario activar las fases del documento oficial y optó por resolver la situación amonestando al seleccionador egipcio. Le puede interesar: Argentina, la selección a la que le han pitado más penales en mundiales: 8 en los últimos 12 partidos

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, haciendo el gesto por presunto racismo, y el árbitro le sacó amarilla. FOTO: Captura de video de redes sociales @Dsports

La denuncia del entrenador egipcio

Asimismo, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, denunció este martes 7 de julio un arbitraje injusto tras la eliminación de su equipo frente a Argentina en octavos de final del Mundial, y aseguró que su selección mereció llevarse la victoria pese a la derrota 3-2 en Atlanta. “Hemos sufrido una injusticia”, declaró Hassan en rueda de prensa tras el encuentro en que Argentina remontó dos goles en contra. “Hemos jugado mejor con el balón. Hemos superado en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también, y antes del partido”, afirmó el entrenador egipcio. “Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado”, añadió. Hassan criticó la actuación del VAR por no señalar un penalti para Egipto y la anulación de un segundo gol para los africanos. El seleccionador también cuestionó el horario del partido, disputado al mediodía, y afirmó que quien tomó esa decisión “debe ser alguien que nunca ha jugado al fútbol”. El técnico cerró su intervención reivindicando el orgullo de representar al mundo árabe: “Estoy orgulloso de ser árabe, del mundo árabe (...), pero no hemos recibido el trato que merecíamos”.

Egipto asustó a Argentina: la polémica por el gol anulado

Tras el descanso, Argentina se volcó aún más sobre la cabaña de Shobeir cuando Egipto pareció noquear a la campeona mundial con un segundo gol en el minuto 58 en un contragolpe culminado por Mostafa Zico. Cuando Zico se había quitado la camiseta en una celebración con lágrimas de los aficionados egipcios, Letexier fue llamado por el VAR y terminó anulando el tanto por una falta de Marawan Attia a Lisandro Martínez al inicio de la jugada. Argentina respiró, pero volvió a incurrir en el mismo error, permitiendo que Zico volviera a anotar en otro contraataque en un tanto que sí subió al marcador. Mostafa Mohamed Zaki, apodado “el pequeño Zico” en honor a la leyenda brasileña, remachó una asistencia de Haissem Hassan en una jugada que arrancó en un córner de Argentina.

Argentina venció 3-2 a Egipto y se clasificó a cuartos. FOTO: AFP

Pero a la campeona mundial le quedaba una vida y el central Cristian Romero comenzó a aprovecharla recortando la distancia con un gol de cabezazo. Messi tomó el relevo asegurando después al menos la prórroga con un trallazo en el área. Pero el reloj le concedía unos minutos más a Argentina y, en su turno al contragolpe, Lautaro Martínez envió un preciso centro al área que Enzo Fernández convirtió en el tanto ganador. “Yo me hice entrenador para, cuando dejé de jugar, tener estas emociones. No porque me guste ser entrenador”, declaró el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni. “Las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a los argentinos, yo creo que es inigualable (...) Soy entrenador por esto”, concluyó. También le puede interesar: “El campeonato estaba amañado desde el principio”: la dura acusación de Egipto tras perder con Argentina

Bloque de preguntas y respuestas: