Esto significa el polémico gesto que hizo el entrenador de Egipto, tras denunciar que Argentina presionó al árbitro en el partido

Tras el tercer gol de Argentina, anotado por Enzo Fernández en los octavos de final del Mundial 2026, el director técnico de Egipto, Hossam Hassan, clavó su mirada en el árbitro francés François Letexier y cruzó los brazos en forma de aspa a la altura de las muñecas, en el partido de este martes 7 de julio.
Esto no fue un simple berrinche, era una denuncia formal de racismo en pleno campo de juego. Lejos de ser un invento del entrenador, este gesto constituye la señal oficial aprobada por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA, celebrado en Bangkok a fines de 2023.
Su objetivo es establecer un código visual universal para que futbolistas y cuerpos técnicos informen de inmediato al árbitro principal sobre agresiones discriminatorias provenientes de los rivales o del público, buscando que todo el estadio reconozca el mensaje de forma automática.
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