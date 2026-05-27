Alerta por informe que habría detectado supuestos restos de cocaína en el agua de Bogotá: esto respondió la Empresa de Acueducto

El reciente hallazgo de trazas o restos de cocaína en el agua del grifo de Bogotá y otras capitales colombianas encendió las alarmas de las autoridades locales sobre la calidad de los recursos hídricos urbanos que consumen y utilizan los ciudadanos diariamente. Le puede interesar: Una mamá drogada y un tipo apodado “el Flaco”: primeras pistas sobre muerte de bebé de 6 meses en Tolima La revelación proviene del informe ‘Contaminación Invisible’, elaborado por el Center for a Secure Free Society de Estados Unidos con el apoyo científico de la Universidad de La Sabana, un documento que ha desatado una intensa controversia institucional en el país.

El hallazgo del estudio internacional y la respuesta de la empresa de acueducto

Este reporte técnico se basó en la recolección y análisis de muestras tomadas entre finales de 2025 e inicios de 2026 en 12 ciudades colombianas, una muestra que representa a cerca de 17 millones de personas (el 32% de la población nacional). El punto central de la investigación determinó la presencia de restos de cocaína y otras sustancias químicas en el agua corriente de Bogotá, Cartagena, Popayán y Quibdó, además de registrarse en el agua de entrada al sistema de potabilización en Cali. Estas zonas urbanas afectadas agrupan a más de 11,8 millones de habitantes. Ante la difusión de estos datos por parte de los medios de comunicación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) emitió un pronunciamiento oficial defendiendo sus procesos. En el comunicado, conocido por Infobae Colombia, la entidad explicó la situación.

Los resultados de las muestras del agua de algunas ciudades en Colombia. FOTO: Cortesía del Center for a Secure Free Society de Estados Unidos

“La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá mantiene un estricto control de sus procesos de potabilización del agua y en ese sentido suministra la información a las entidades de control, manteniendo una comunicación en doble vía con estas”, detallaron. La organización enfatizó que, “a la fecha, no ha recibido notificaciones oficiales por parte de las entidades responsables de control y vigilancia que mencionen la presencia de sustancias químicas que puedan representar un riesgo para la salud pública”.

Los cuestionamientos a las muestras externas

La Eaab también aclaró que no posee reportes sobre autorizaciones para investigaciones ajenas a sus protocolos internos de vigilancia, por lo que al respecto, manifestaron que no tenían conocimiento del estudio que se realizó.

“No tenemos información por parte de estas entidades de que se haya autorizado la realización de estudios que impliquen la toma y análisis de muestras de agua, diferentes a los que la Eaab realiza de manera habitual dentro de sus programas de monitoreo y control de calidad”, expresaron. La entidad explicó que ejecuta un promedio de 1.800 análisis mensuales mediante “muestreos periódicos y sistemáticos” para verificar los estándares de consumo humano.