Distrito intervino 16 construcciones ilegales en zona de alto riesgo en la zona Nororiental de Medellín

Dieciséis construcciones que estaban en ejecución dentro de un lote de propiedad del Municipio y que además representaba alto riesgo geológico fueron intervenidas por las autoridades en la zona nororiental de Medellín.

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El operativo de la Secretaría de Gestión y Control Territorial del Distrito se realizó en el barrio San José La Cima # 1, en la comuna 3-Manrique, con el fin de recuperar un bien que es propiedad del Distrito, ubicado en una zona de amenaza alta por movimiento en masa y restricciones ambientales por su cercanía a las quebradas La Bermejala y Aguas Negras.

Vale la pena aclarar que este terreno es catalogado como de alto riesgo no mitigable y además no es permitido ningún asentamiento o proceso levantar ninguna edificación allí por tratarse de una zona cercana a un cauce.

Entre las 16 edificaciones había algunas que no contaban con los requisitos legales establecidos, debido a las condiciones del terreno y a que, en consecuencia, representa riesgo para la vida de las personas, fuera de que está en contravía del ordenamiento territorial de la ciudad.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, indicó que previo y a la par con estos operativos, en Manrique han desarrollado acciones sociales y pedagógicas para concientizar a la ciudadanía sobre la adecuada ocupación del territorio y los riesgos de construir en zonas no aptas.

“Solo en esta comuna, hemos realizado 844 recorridos de observación y recuperado más de 1.040 metros cuadrados de espacio público ocupado de manera irregular. El llamado es a que las personas se informen antes de comprar un lote o iniciar cualquier obra, consulten en las curadurías urbanas y denuncien las posibles ventas ilegales de terrenos”, dijo el secretario Velásquez.

Las acciones de control a la invasión del espacio público y a las construcciones ilegales se han vuelto constantes en la capital antioqueña, donde se ha detectado que los grupos armados se están lucrando de esta actividad, invadiendo sitios que son propiedad del Distrito y luego vendiéndolos.

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A finales de marzo pasado, en el sector de La Divisa, en el corregimiento San Cristóbal, desmontaron varias edificaciones levantadas sin autorización, también en un predio público de la Ciudad.

El lote recuperado entonces mide 17.798 metros cuadrados —equivalente a cerca de la mitad del Centro Administrativo La Alpujarra— y figura en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con destinación a uso público proyectado, lo cual significa dos cosas: que posee restricciones que prohíben cualquier tipo de construcción y que se debe emplear idealmente para zonas verdes o hacer un parque.

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Las autoridades ejecutaron allí seis remociones y le pusieron sello de suspensión a una obra que avanzaba sin licencia en una zona no apta para edificar.