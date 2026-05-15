Golpe al narcotráfico: Guardia Costera de EE.UU. incautó 3 toneladas de cocaína cerca de Cartagena

Las fuerzas estadounidenses continúan ejecutando sus operaciones contra las drogas en aguas internacionales. En la más reciente, la Guardia Costera dio un importante golpe al narcotráfico y decomisó cerca de 3.000 kilos de cocaína cerca a Cartagena.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales donde la autoridad norteamericana detalló que se detuvieron 3 embarcaciones cerca a la costa de la ciudad amurallada.

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Al parecer, según el reporte oficial, uno de los botes no se habría detenido ante las advertencias de los militares, por lo que se habría optado por el uso de la fuerza para su captura. En el operativo participó la tripulación del Comando Sur que navega a bordo del buque de guerra Tahoma además de un helicóptero estadounidense.