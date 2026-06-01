Vox, Milei y republicanos de EE. UU., así han sido las felicitaciones a De la Espriella desde el exterior

El candidato Abelardo de la Espriella terminó punteando la primera vuelta presidencial en Colombia y ahora pasará a segunda vuelta con el candidato oficialista Iván Cepeda. Varios líderes de diferentes países felicitaron al abogado del movimiento Firmes por la Patria.
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Ahora, con el liderato en la jornada del 31 de mayo, De la Espriella asume la segunda vuelta con la tarea de aumentar su ventaja contra su contendor. El éxito en primera vuelta fue recibido por varios líderes que simpatizan con la derecha en el exterior.
En el caso de Latinoamérica, uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente argentino Javier Milei. El mandatario, que llegó a la Casa Rosada siendo un outsider respecto a la clase política de ese país, calificó lo ocurrido como una “ejemplar jornada electoral”.
“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, escribió en su cuenta de X.