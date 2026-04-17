Homicidio y extorsión disparados en 2026: cifras muestran la mayor subida en 10 años

El homicidio intencional y la extorsión están disparados en Colombia. Así lo advierten los datos del Ministerio de Defensa que recogió los hechos referentes al primer trimestre de 2026, que indican que este año se alcanzó el mayor número en los últimos 10 años. Estas son las cifras.
El ministerio reportó en su último informe sobre orden público que entre enero y marzo de este año se han presentado 3.391 homicidios (cifras preliminares). Ese número es el más alto registrado desde 2015.
Le puede interesar: Ocho homicidios en tres días recrudecen la violencia en el Oriente antioqueño.
En ese lapso de tiempo, los casos han evolucionado de la siguiente manera: en 2015, se presentaron 2.971 homicidios; en 2016 hubo 2.949 hechos; en 2017 se contabilizaron 2.830 eventos; en 2018, 3.143; en 2019, 3.067; en 2020, 2.829; en 2021, 3.043; en 2022, 3.274; en 2023, 3.170; en 2024, 3.174, y en 2025, 3.345.