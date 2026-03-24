Nuevo fiscal y enfoque en caso contra mujer que denunció a Hollman Morris por presunto acoso sexual y laboral

El caso de presunto acoso sexual en el que está involucrado Hollman Morris, director de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), ha dado un giro luego de que la Fiscalía General de la Nación redireccionara el proceso presentado por Lina Marcela Castillo a un despacho con asignación especial dentro del ente investigador.
Cabe recordar que Castillo denunció a Morris por presunto acoso sexual y laboral en 2019, cuando este último se desempeñaba como concejal de Bogotá y ella trabajaba en su equipo de prensa.
De acuerdo con su testimonio, el entonces funcionario le habría hecho comentarios de connotación sexual sobre su manera de vestir y, en una ocasión, le habría pedido que se sentara a su lado para luego tomarla de las piernas sin su consentimiento.
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Sin embargo, el hoy director del medio estatal respondió interponiendo una denuncia penal contra Castillo por injuria y calumnia, asegurando que las acusaciones son falsas y buscan afectar su buen nombre.