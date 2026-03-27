Histórico abrazo de perdón en la JEP: familiares de víctima de ‘falsos positivos’ abrazaron a compareciente en Medellín

“De parte de mi abuela y de mi parte, como muestra de nuestro perdón sincero, queremos brindarle un abrazo”. Así se expresaron dos familiares de una de las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’, quienes recibieron manifestaciones de perdón por parte de los comparecientes involucrados en la audiencia de consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación de la JEP, realizada este pasado jueves en Medellín.
Arrodillado y en medio de lágrimas, el compareciente Andrés Rosero recibió este abrazo por parte de Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y Yésica Natalia Giraldo Marín, madre e hija de John Darío Giraldo Quintero.
La diligencia de consolidación de verdad y reparación permitió conocer los estremecedores detalles del crimen cometido por integrantes del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (Bajes).