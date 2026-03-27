Histórico abrazo de perdón en la JEP: familiares de víctima de ‘falsos positivos’ abrazaron a compareciente en Medellín

“De parte de mi abuela y de mi parte, como muestra de nuestro perdón sincero, queremos brindarle un abrazo”. Así se expresaron dos familiares de una de las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’, quienes recibieron manifestaciones de perdón por parte de los comparecientes involucrados en la audiencia de consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación de la JEP, realizada este pasado jueves en Medellín. Arrodillado y en medio de lágrimas, el compareciente Andrés Rosero recibió este abrazo por parte de Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y Yésica Natalia Giraldo Marín, madre e hija de John Darío Giraldo Quintero. La diligencia de consolidación de verdad y reparación permitió conocer los estremecedores detalles del crimen cometido por integrantes del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (Bajes).

El relato de comparecencia

Durante la diligencia, se relató que la víctima fue señalada por una guía conocida como ‘La Pacho’. Según sus versiones, John Darío intentó huir, pero fue perseguido, herido de bala en la cabeza y obligado a caminar durante horas por la vereda El Jordán, en Cocorná (Antioquia). Posteriormente, fue asesinado y reportado como un supuesto guerrillero muerto en combate. En su intervención, Yésica recordó que ella tenía cuatro años y su hermana dos cuando ocurrieron los hechos, y afirmó que les arrebataron la posibilidad de crecer junto a su padre. No obstante, reconoció el valor de los comparecientes por asumir su responsabilidad, contribuir a limpiar el nombre de John Darío y relatar lo sucedido. Abuela y nieta solicitaron un espacio en la audiencia para otorgar su perdón al compareciente Andrés Mauricio Rosero Bravo, teniente (r) señalado de haber ordenado el asesinato de John Darío, junto con otras dos víctimas: Pedro Antonio Marulanda y Cristian de Jesús Aizález, el 6 de septiembre de 2003. Allí es cuando cobra sentido el refrán popular de “una imagen vale más que mil palabras”. Los tres, fundidos en un abrazo, que representa más que un acto punitivo un sentimiento de profunda reparación, le dijeron que lo perdonaban. Y, en medio del emotivo momento, aseguraron que “este es un momento que necesitábamos para poder sanar”.

La verdad era todo lo que pedían. Hoy, por fin, tienen una respuesta tras décadas sin saber realmente qué había pasado con su familiar. Este no fue el único caso del que se habló en la audiencia. En el proceso participaron otros exintegrantes de las Fuerzas Militares vinculados a nueve hechos ocurridos entre 2002 y 2004 en los municipios de San Luis, Cocorná y Granada (Antioquia), que dejaron un saldo de 19 víctimas. Para ese entonces, los comparecientes hacían parte del Batallón de Artillería No. 4. Coronel Jorge Eduardo Sánchez.