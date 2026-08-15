Otra familia rota: hallaron sin vida a Valentina Vanegas, la madre del bebé Salomón rescatado junto a su padre en Cali

Bajo los escombros del edificio Limonar, en el barrio Capri al sur de la ciudad de Cali, la búsqueda constante y angustiosa concluyó con la confirmación de la noticia más temida. Rescatistas que trabajaron día y noche confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de Valentina Vanegas, de 39 años, y de su hermano Juan Esteban.
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Ambos permanecieron seis días atrapados bajo las capas de cemento del complejo de cinco pisos, el cual colapsó tras el terremoto de magnitud 7.4 que impactó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto y que, según los balances oficiales más recientes, deja una cifra nacional de 294 víctimas mortales, más de 3.935 heridos y centenares de desaparecidos.