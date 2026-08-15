El triste final en la historia de Ileana, la niña de 11 años cuyo padre no se despegó de los escombros hasta encontrarla

“Mi niña está aquí”. Esa fue la frase que Alexander Giraldo repitió una y otra vez mientras permanecía frente a una pila de rocas y concreto en el barrio Capri, al sur de Cali. Allí, donde hasta el 10 de agosto estaba la vivienda de sus suegros, había quedado atrapada su hija, Ileana Giraldo Aponte, de 11 años.
La menor había llegado a la vivienda para celebrar el cumpleaños de su abuelo, Carlos Arturo Aponte, la noche anterior al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al occidente de Colombia. Horas después, la estructura colapsó y ella quedó atrapada junto a sus abuelos maternos.
Desde que conoció la tragedia, Alexander permaneció en el lugar. Mientras los equipos de emergencia removían los escombros, el padre insistía en que su hija estaba allí y mantenía la esperanza de volver a verla con vida.