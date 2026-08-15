Grave accidente en la Medellín-Bogotá: bus se volcó y dejó dos muertos y siete heridos

Un grave accidente de tránsito ocurrió hacia las 4:00 p. m. de este sábado 15 de agosto en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de San Luis, Antioquia.

De acuerdo con los primeros reportes, un bus de servicio público terminó volcado en el PR 43 de la autopista Medellín-Bogotá, en el sector correspondiente a esta zona del Oriente antioqueño.

El siniestro deja, hasta el momento, dos personas fallecidas y siete heridas, según la información preliminar conocida tras el hecho.

El vehículo involucrado es un bus de placas TOQ 201, de Rionegro, afiliado a la empresa TransOriente.

Tras el accidente, los organismos de atención y las autoridades avanzaron en la atención de las personas afectadas y en las labores correspondientes en el lugar del volcamiento.