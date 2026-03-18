Petro insiste en que bomba en la frontera es de Ecuador y que hará nota de protesta; ese país lo niega

Un artefacto explosivo sin estallar, encontrado del lado colombiano de la frontera, es la nueva manzana de la discordia entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, trenzados en una pugna arancelaria y comercial desde principios del año. Según el mandatario colombiano, “ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, dijo, agregando que su intención no es “ir a una guerra”. En su pronunciamiento, el presidente Petro aseguró que le había pedido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que interfiriera en este nuevo conflicto para desescalarlo. Al respecto, Daniel Noboa aseguró que su Gobierno solo se ha concentrado en atacar a los delincuentes: tanto los que operan en las calles como quienes “desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para” protegerlos. “Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, añadió el mandatario vecino. Le puede interesar: Petro denunció que Colombia fue bombardeada desde Ecuador, pero lo desmienten desde ese país Horas antes del pronunciamiento había dos versiones: la primera decía que la bomba sí había caído en territorio colombiano cerca de población civil, pero era vieja; la segunda es que se trataría de un error de cálculo. El artefacto en cuestión cayó en el corregimiento Jardín de Sucumbíos, zona rural del municipio de Ipiales, en Nariño. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió a los lugareños no manipular la bomba y mantenerse alejados por lo menos a 500 metros.

“Siguiendo instrucciones del señor presidente, ya se encuentran tropas de nuestro Ejército en el lugar, desde donde reportan la ubicación de una posible bomba, empleada generalmente por aeronaves militares. Las unidades adelantan la verificación respectiva y la recolección de información esencial para conocer los detalles relacionados con la misma. Asimismo, se ordenó el despliegue de militares expertos de la Fuerza Aérea para recopilar información técnica y realizar la destrucción controlada de la bomba”, trinó.

Noboa habló con el periodista colombiano Luis Carlos Vélez, a quien le dijo: “Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera”, siguiendo la línea que poco después desarrolló en su mensaje oficial publicado en X. En aquel mensaje añadió: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo. Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”. El 1 de marzo el Ministerio de Defensa colombiano confirmó la puesta en marcha de un plan piloto de integración de inteligencia con participación de Estados Unidos, enfocado en el control del narcotráfico en la zona limítrofe.

La iniciativa contempla la creación de una plataforma conjunta que conecte en tiempo real a autoridades de los tres países para rastrear movimientos de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, pero las tensiones diplomáticas no han mermado.

Gremios buscan salida a la crisis

El pasado 6 de marzo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, sostuvo una reunión con representantes de 12 sectores productivos exportadores a Ecuador, para escuchar sus preocupaciones y evaluar soluciones frente a la actual coyuntura comercial. El encuentro se realizó en medio de la creciente tensión derivada de la denominada “tasa de seguridad” aplicada por Ecuador, que alcanza el 50% para las importaciones colombianas, una medida que ha impactado las ventas externas de diversos sectores. Una de las ideas contempladas es abrir líneas de créditos especiales para mitigar el impacto.

“Habrá nota diplomática”

Sobre esto, en las últimas horas el presidente Gustavo Petro, a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que “se ha comprobado que que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano”. Por ello, ademásn confirmó que la investigación para esclarecer los hechos continúa, y que mientras tanto “habrá nota de protesta diplomática”.