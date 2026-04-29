Era “una modesta cabaña”: La explicación del jefe de seguridad de Petro por polémica visita a Manta, Ecuador

El general (r) Humberto Guatibonza, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, negó que el mandatario colombiano se haya reunido en Manta (Ecuador) con enviados de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, y calificó como una “inmensa calumnia” las acusaciones realizadas por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
A través de un comunicado compartido por el propio Petro en sus redes sociales, el oficial retirado aseguró que durante la visita del jefe de Estado a territorio ecuatoriano la seguridad “fue coordinada de manera estricta entre equipos de ambos países, sin que se registraran ingresos no autorizados en la residencia donde se hospedó”.
Guatibonza explicó que la protección del mandatario estuvo a cargo de dos componentes, destacando que el principal fue el dispuesto por el Gobierno de Ecuador, al tratarse de un presidente invitado.
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Asimismo, indicó que los traslados hacia la cabaña en la que Petro pernoctó en Manta, durante su visita entre el 24 y el 26 de mayo de 2025 tras la posesión de Noboa, estuvieron “fuertemente custodiados” por personal ecuatoriano, que mantuvo control permanente sobre los accesos y movimientos.
En ese sentido, el jefe de seguridad precisó que durante la estadía del presidente únicamente ingresaron miembros de su esquema de seguridad y una persona de su confianza que lo apoyaba en la elaboración de un libro, además del personal encargado de suministrar alimentos.
“Los traslados a una modesta cabaña donde el señor presidente pernoctó en Manta estuvieron fuertemente custodiados por personal de seguridad de Ecuador, quienes siempre estuvieron al tanto de los ingresos y salidas de esta”, dijo Guatibonza.