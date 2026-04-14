x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Atención: Petro le aceptó la renuncia al superintendente de Salud Bernando Camacho

El funcionario vendría teniendo choques con el ministro Guillermo Jaramillo.

  • Camacho estaba en el cargo desde octubre de 2025. Foto: Cortesía
    Camacho estaba en el cargo desde octubre de 2025. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia al superintendente de Salud Bernardo Camacho, quien llevaba en el cargo desde octubre de 2025.

El senador electo Andrés Forero aseguró que Camacho “perdió la pelea con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo después de continuos insultos y humillaciones”.

Y agregó que “sale tras una pésima gestión, pero al menos no se prestó a acolitar la criminal liquidación improvisada de EPS”.

Lea también: Con esta resolución el Gobierno extendió la intervención a Nueva EPS hasta 2027: no está claro el futuro de pacientes

La decisión llega días después de que se designó al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS, la que más usuarios tiene en el país. El exmandatario ha sido cercano al presidente Petro; de hecho, se le nombró como embajador en Palestina, aunque nunca se trasladó a ese territorio.

En diálogo con Caracol Radio, el ministro de Salud Guillermo Jaramillo descalificó a Ospina: “El doctor no es la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no”, e insistió en que el análisis corresponde a equipos técnicos especializados del Ministerio de Salud.

Ospina había dicho que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema no era suficiente, por lo que Jaramillo insistió en su crítica: “Trabajo es lo que tiene y debe comenzar a administrar adecuadamente la Nueva EPS y no ponerse a decir cosas que no le corresponden”.

En medio de este choque –que evidenciaría desacuerdos entre el Presidente y su ministro– sale Camacho, cabeza de otra de las entidades más importantes del sector salud.

Camacho no estuvo exento de polémicas durante su cargo. En noviembre, cambió las cabezas de las ocho EPS intervenidas por el gobierno Petro. Además, por haber sido interventor de Nueva EPS (entre noviembre de 2024 y agosto de 2025), tuvo que declararse impedido para las decisiones sobre esa aseguradora, que, se reitera, es la que más usuarios tiene en el país con 11,5 millones.

Temas recomendados

Salud
EPS
Superintendencia Nacional de Salud
Nueva EPS
Colombia
Gustavo Petro
Guillermo Alfonso Jaramillo
Guillermo Jaramillo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida