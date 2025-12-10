A las malas, Petro admite veracidad del caso ‘Calarcá’, pero arremete contra la fiscal Luz Adriana Camargo, ¿por qué?

El presidente Gustavo Petro volvió a defender públicamente su política de negociación con grupos armados y, en el camino, lanzó una acusación directa contra la fiscal general Luz Adriana Camargo. Aseguró que su despacho “ha perdido su apoyo” porque estaría “preocupada por su inclusión en la Lista Clinton”.

La afirmación apareció casi al final de un extenso mensaje en redes sociales, pero se convirtió en un punto delicado por su impacto institucional y político.

El jefe de Estado no ofreció pruebas ni detalles sobre esa supuesta preocupación de la fiscal, pero la ubicó como un obstáculo para la implementación de salidas jurídicas en zonas donde avanzan diálogos regionales con el grupo criminal al mando del disidente alias Calarcá. “Debe avanzar en la solución sociojurídica del conflicto armado (...) La paz siempre es el objetivo”, escribió.

El mensaje completo del presidente se centró en responder al informe de Caracol Noticias sobre los archivos de “Calarcá”. Aunque admitió, finalmente, que el informe tiene información cierta, prefirió defender que los diálogos con ese grupo han permitido reducir daños humanitarios y acordar un cese al reclutamiento de menores, así como la entrega de jóvenes al ICBF. Usó esa defensa para sostener que la estrategia de negociación sí muestra resultados y que, en su opinión, los medios que la critican “desinforman por odio político”.

En ese contexto, al hablar de avances, ciclos de negociación con presencia internacional y disminución de homicidios contra excombatientes, el mandatario afirmó que el proceso requiere apoyo institucional completo. Fue ahí donde hizo señalamientos hacia la fiscal. Aseguró que la supuesta falta de respaldo de su despacho se debería a un temor personal por una eventual inclusión en la Lista Clinton, más que a razones jurídicas u operativas.