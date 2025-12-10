Identifican a las víctimas de la explosión registrada dentro de un carro en el peaje de Copacabana

Una fuerte explosión sacudió la tarde del martes, 9 de diciembre, en el norte del Valle de Aburrá, luego de que una granada detonara al interior de un vehículo en el peaje de la autopista Medellín–Bogotá, en la vereda El Convento, en jurisdicción del municipio de Copacabana. El hecho, registrado hacia las 5:50 p. m., dejó dos personas muertas y dos policías heridos.
De acuerdo con información preliminar, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban la verificación de un vehículo particular de color blanco cuando los dos ocupantes empezaron a manipular el artefacto explosivo, que terminó detonándose dentro del automóvil. Los dos policías resultaron lesionados, aunque no presentaron heridas de gravedad.