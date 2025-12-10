Identifican a las víctimas de la explosión registrada dentro de un carro en el peaje de Copacabana

Una fuerte explosión sacudió la tarde del martes, 9 de diciembre, en el norte del Valle de Aburrá, luego de que una granada detonara al interior de un vehículo en el peaje de la autopista Medellín–Bogotá, en la vereda El Convento, en jurisdicción del municipio de Copacabana. El hecho, registrado hacia las 5:50 p. m., dejó dos personas muertas y dos policías heridos. De acuerdo con información preliminar, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban la verificación de un vehículo particular de color blanco cuando los dos ocupantes empezaron a manipular el artefacto explosivo, que terminó detonándose dentro del automóvil. Los dos policías resultaron lesionados, aunque no presentaron heridas de gravedad.

La Gobernación de Antioquia confirmó que no se trató de un carro bomba como se especuló en un primer momento y que, según las primeras verificaciones, el artefacto que explotó era propiedad de los ocupantes del vehículo.

¿Quiénes son las víctimas y los heridos?

Uno de los fallecidos fue identificado como Christian Jairo Barreto Carvajal, de 37 años, oriundo de Cúcuta. La segunda víctima corresponde a un hombre de una edad aproximada entre los 30 y los 35 años. Le puede interesar: Dos personas murieron por explosión dentro de un carro en el peaje de Copacabana en la autopista Medellín- Bogotá Los policías heridos fueron identificados como Mauricio Gómez Hernández, de 36 años, oriundo de Concordia y Sergio Luis Segura Arias, de 35 años, oriundo de El Bagre. Según el reporte del CTI, los policías fueron alertados por el conductor del vehículo, quien pedía ayuda, al verificar, observaron que los ocupantes del carro estaban forcejeando. Cuando los uniformados intentaron abrir la puerta para verificar la situación, ocurrió la detonación. Uno de los detalles que más llamó la atención de este caso es que según la Policía, el ocupante señaló que transportaba la granada con destino hacia la ciudad de Bogotá. “Es importante señalar que, posterior a la explosión y antes de fallecer uno de los conductores del vehículo, esta persona manifestó que llevaba la granada para la ciudad de Bogotá”, indicó el brigadier general, William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho debido a que en el maletero del carro fueron encontrados dos fusiles, proveedores y municiones que iban a ser entregados en la capital del país. Entérese: ELN asusta con emblemas terroristas en Copacabana, Bogotá y Cúcuta por aniversario de la muerte de Camilo Torres Este hecho se suma a otras dos situaciones similares ocurridas en menos de 24 horas en el Valle de Aburrá. El primero, se reportó en la madrugada del martes cuando presuntos integrantes del ELN pusieron artefactos explosivos en el peaje Cabildo, entre Girardota y Barbosa, provocando una detonación que afectó la estructura de este paso vehicular. Por otra parte, en la mañana de ese mismo día, también se alertó a la ciudadanía por un grupo de delincuentes encapuchados que incendiaron una de las oficinas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Bloque de preguntas y respuestas